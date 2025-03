Hlavně nenápadně. Vedení kraje v tichosti vložilo programové prohlášení na web

Rok a půl strávil v Pardubicích, než v zimě odešel do ostravského Baníku. A právě do sítě svého bývalého zaměstnavatele vstřelil Tomáš Zlatohlávek svůj první gól v modrobílém dresu. Přispěl tak k...

Házenkáři Karviné a Lovosic využili první mečbol a postoupili v nejkratším možném termínu do semifinále extraligového play off. Druhou výhru ve vyrovnaném duelu se Zubřím přidala Plzeň, Nové Veselí...

Fotbalisté Baníku Ostrava si ve 27. kole Chance Ligy poradili s Pardubicemi, vyhráli 5:2 a minimálně do neděle poskočili na druhou příčku tabulky. Hosté, kteří do té doby na jaře nedali gól, šli...

Jsem zpátky! Ewerton už zase pálí za Baník. Těšil jsem se jako malý kluk, smál se

To byl návrat! To bylo střídání! Víc než měsíc Ewerton absentoval, když ale poprvé po zranění kotníku nastoupil do zápasu, potřeboval pouhých 82 vteřin na gól. Ten ze 67. minuty do sítě Pardubic...