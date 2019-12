Po letech čekání dnes vyjedou řidiči na Prodlouženou Rudnou

Poslední úsek Prodloužené Rudné vznikl v rekordním čase, jeho stavba byla hotová za tři měsíce.

„Stavba komunikace se na několik let zastavila kvůli obstrukcím. Od září se tady pracovalo s obrovskou intenzitou a jsem rád, že se to povedlo dotáhnout do stavu, kdy můžeme silnici otevřít,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

V jednom směru se silnice otevře řidičům v osm hodin večer, ve druhém o dvě hodiny později.

I po otevření ale Prodlouženou Rudnou čekají drobné stavební úpravy, například instalace lávky pro cyklisty.

Cesta je v provozu zkušebně, což v praxi znamená maximální rychlost 90 kilometrů v hodině. Silnice je pro běžné řidiče bez poplatku, autodopravci budou platit od 1. ledna mýtné.

Prodloužená Rudná se otevře jen pár hodin poté, co skončily práce na její stavbě. „Je neuvěřitelný nepoměr mezi čekáním a vlastní délkou stavby. Poslední panel protihlukové stěny jsme montovali dnes v 1:22,“ uvedl ředitel společnosti Strabag, která je zhotovitelem stavby, Ondřej Novák.

Jakou rychlostí se bude po Prodloužené Rudné nakonec jezdit, ještě ukážou další testy. „Po zkušebním provozu se rychlost může zvýšit až na 110 kilometrů v hodině. Ale bude záležet i na hlučnosti. Budeme měřit na různých místech a bude to jeden z faktorů, který konečnou maximální rychlost ovlivní,“ dodal ředitel Mátl.

Otevření silnice je výsledkem dohody mezi ŘSD a občanským sdružením Skalka, které stavbu blokovalo. „Bez dobré vůle bychom tady teď nestáli. Celý kraj dostal vánoční dárek,“ prohlásil dopoledne při slavnostním otevření silnice hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Problémy Prodloužené Rudné začaly v okamžiku, kdy se proti stavbě začali odvolávat členové Občanského sdružení Skalka, zastoupeným architektem Dušanem Richtárem, který má v těsné blízkosti plánované stavby dům.

„Nakonec se podařilo dostat ŘSD i vlastníky pozemků za jeden stůl a dohodnout se,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka. Klíčem k dohodě byla domluva o rozšíření protihlukových stěn a stavba lávky pro pěší přes Prodlouženou Rudnou.

Krajský úřad v Ostravě vydal povolení k dostavbě posledních 414 metrů bezmála sedmikilometrové komunikace v září. Stavební povolení se vzhledem k připomínkám sdružení zabývalo nejen samotnou silnicí, ale také například stezkou k rybníku Skalka, protihlukovými stěnami v délce zhruba půl kilometru a s výškou až šest a půl metru, pojízdnou lávkou nebo polní cestou.

Po čtyřproudovce z Opavy až do Havířova

Prodloužená Rudná spojuje nově vybudovanou silnici I/11 mezi Ostravou a Opavou s ulicí Rudnou, jež tvoří obchvat velké části Ostravy. Kvůli její nedokončené krátké části jezdily tisíce aut mezi Ostravou a Opavou po porubských ulicích 17. listopadu a Opavská přímo skrze zástavbu.

„Na tento obchvat jsme čekali desítky let. Konečně se zbavíme tisíců aut, které každodenně ucpávaly ulice 17. listopadu a Opavskou v těsném sousedství nemocnice. Konečně lidé nebudou muset dýchat zplodiny z aut,“ řekla starostka městského obvodu Poruba Lucie Baránková Vilamová.

Čtyři pruhy ode dneška spojují Opavu přes Ostravu až s Havířovem. „Současně s Prodlouženou Rudnou jsou otevřeny na zimu dva pruhy v obou směrech pod Výškovickými mosty. Na jaře se ještě zhruba na měsíc kvůli bezpečnosti dělníků opět zúží,“ upřesnil Unucka.