Prodejny v malých obcích bojují o přežití, nově nabídnou i léky

Pro vesnice samotné přitom znamená zachování obchodů důležitý faktor kvality života v obci. Jednou z možností do budoucna jsou tak i bezobslužné obchody.

„Obecně je velmi náročné provozovat prodejnu v obci pod 500 obyvatel nebo prakticky už pod tisíc obyvatel. Je to dlouhodobý problém, který se v posledních letech zhoršil. Výrazně totiž rostou náklady na provoz prodejen, ale kupní síla obyvatel zůstává stejná,“ popsal situaci Lukáš Němčík, mluvčí skupiny Coop, která má v Česku největší síť maloobchodních prodejen v malých obcích.

Kvůli složité ekonomické udržitelnosti se Coop před časem podílel ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu na vzniku dotačního titulu Obchůdek 2021+, do nějž se hned od počátku zapojil i Moravskoslezský kraj.

„Dotace je určena pro maloobchody v obcích do tisíce obyvatel. Podporu mohou získat i třítisícové obce s tisícovou místní částí. Důležité je, že tam funguje jen jedna prodejna s převahou potravinového sortimentu,“ objasnila náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková s tím, že kraj se snaží podpořit všechny žadatele, kteří splní potřebné podmínky.

„V minulých letech jsme proto k prostředkům od ministerstva přidali také peníze z krajského rozpočtu,“ doplnila.

Finance na podporu místních prodejen vítají i starostové obcí. „Jsme rádi, že kraj to podporuje, pro obec je důležité si obchod uchovat, patří to k základní infrastruktuře, která ovlivňuje kvalitu života na vesnici,“ míní starosta Slatiny na Novojičínsku Luděk Míček. I zdejší prodejna Coop v minulosti dotaci dostala.

„U nás máme jednu prodejnu se smíšeným zbožím, nejbližší další je v sedm kilometrů vzdáleném Městě Albrechticích. Pro starší obyvatele nebo maminky s dětmi je obchod jedinou možností, kde si nakoupit,“ přiblížil starosta Holčovic na Bruntálsku Martin Hradil.

Prodejna podle něho plní i další funkce. „Pro obyvatele je to důležitý informační kanál, je to jedno z míst, kde se dozvědí věci o dění v obci,“ řekl Hradil.

„Prodejna je důležitá zejména pro starší obyvatele, nejen proto, že si přijdou nakoupit, ale také kvůli sociálním kontaktům, přijdou si i popovídat, potkat se s někým dalším, bez ní o tuto možnost přijdou,“ přibližuje další funkci Richard Šanda, starosta Starého Města na Bruntálsku.

Odpustili nájem i energie

Na rozdíl od výše zmíněných dvou obcí zde zatím dotace na provoz místního obchodu nečerpali.

„Udržet prodejnu je přitom jedním z hlavních cílů zastupitelstva, ale je to velmi těžké. I když jsme provozovateli odpustili nájem, energie a náklady na práci jsou tak vysoké, že je to na hraně přežití,“ podotkl Šanda.

Nově tak Coop obcím nabízí možnost bezobslužných prodejen. „Ze strany obcí vnímáme velký zájem udržet fungující obchody. Spousta venkovských hospod už je zavřená, často tam zbývá jen ten obchod. Jeho konec pak je pro obec velká rána. Když už nezůstanou žádné služby, je těžší udržet obyvatele,“ uvedl Lukáš Němčík.

„Proto jsme přišli s projektem automatizovaných prodejen 24/7. V běžné pracovní době v nich obsluhují zaměstnanci, mimo ni mohou zákazníci nakoupit sami. Tržby navíc pomáhají pokrýt náklady na provoz.“

Obchod 24 hodin po sedm dní

V kraji takovéto obchody fungují už v Mošnově a Českém Těšíně. Další prodejna 24/7 se bude 21. září otevírat v beskydské obci Bílá.

„Jdeme do rizika, ale věříme, že to dopadne dobře. Cílem je, aby obyvatelé obce měli možnost zakoupit si tady potraviny za dostupné ceny a nemuseli za nákupy jezdit jinam,“ objasnil starosta Bílé Tomáš Kubaščák.

Vesnické prodejny jsou podle něho důležité zejména pro starší obyvatele.

„My máme pro naše seniory dokonce i službu, že je každý pátek ráno svážíme do centra obce, kde se obchod nachází, aby si mohli udělat týdenní nákup. Naše vesnice je poměrně rozlehlá, někteří to mají do obchodu až sedm kilometrů a sami možnost, jak se tam dopravit, nemají. Týká se to zhruba sedmi osmi lidí,“ popsal starosta.

Nová automatizovaná prodejna bude nabízet také sortiment základních léků, které nejsou na předpis. „Týká se to například léků proti bolesti, léků s paracetamolem a podobně,“ podotkl Kubaščák.