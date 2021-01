Za Vítkovice Heavy Machinery nabídl jeden ze zájemců přes 1,2 miliardy

Minimální vyvolávací cena 400 milionů korun, povinnost složit zálohu 50 milionů, poplatek za dokumentaci 150 tisíc korun a tříkolová aukce. Tak vypadaly základní podmínky, s nimiž souhlasili největší věřitelé společnosti Vítkovice Heavy Machinery (VHM) před dnešním vyvrcholením elektronické aukce, v níž insolvenční správce prodával v jednom balíku pozemky, budovy, stroje, ale například i registrované známky společnosti Vítkovice Heavy Machinery.

Do třetího kola postoupilo po včerejších nabídkách pět zájemců z osmi. Nejvyšší nabídka nakonec přesáhla 1,21 miliardy korun.

„Do výběrového řízení se kvalifikovalo osm zájemců. Své nabídky mohli předkládat do čtvrteční šestnácté hodiny,“ přiblížil průběh prvního a druhého kola dražby insolvenční správce Lukáš Zrůst.



„Pět z nich, kteří ve čtvrtečním druhém kole výběrového řízení nabídli za strojírenský gigant nejvíce, se kvalifikovalo do páteční finální aukce,“ dodal.



Kdo je mezi úspěšnými firmami, insolvenční správce neupřesnil. Aukce se účastnily firmy z České republiky i ze zahraničí, konkrétní seznam však zveřejněn nebyl.

Ze záznamů zveřejněných v insolvenčním rejstříku vyplývá, že se aukce chtěla zúčastnit například společnost Trojek, která si stěžovala na průtahy při otevírání dataroomu, nebo firma CE Properties. Ta si musela od soudu vyžádat svolení s výjimkou ze zákona, neboť patří Jaroslavu Strnadovi, kterému zároveň patří 51 procent akcií VHM.

Jedna z největších aukcí svého druhu v tuzemsku

Termín aukce se kvůli velkému zájmu i ze zahraničí o dva týdny posouval, původně se mělo rozhodnout už na začátku ledna.

V prvním kole se mohli zájemci seznámit s firemní dokumentací, aby následně podali přihlášky. Ve druhém kole, které se konalo včera, pak byla vyhlášena nejvyšší nabídka.

Ta společně se čtyřmi dalšími nejvyššími postoupila do třetího kola – elektronické aukce.

V té se začne přihazovat na 1,21 miliardy korun, tedy částce, která byla ve druhém kole nejvyšší.

Už jen to dělá z aukce jednu z největších svého druhu v historii České republiky.



„Výsledek druhého kola výběrového řízení výrazně předčil naše očekávání. V rámci naší společnosti se jedná o absolutní cenový rekord. Dle našich informací se jedná i o rekord v rámci dosažených cen za prodej průmyslového podniku v rámci insolvenčních řízení v České republice,“ komentoval průběh aukce Luboš Macháček, obchodní ředitel aukční a dražební společnosti Gaute, která aukci zajišťovala.



Pokud vše půjde jak má, měl by být vítěz aukce znám v pátek po šestnácté hodině.

Do 27. ledna by pak měli výsledek schválit členové věřitelského výboru, do 11. března pak má podle podmínek dražby vítěz čas na zaplacení nabídnuté částky. Nového majitele by pak měl závod VHM mít od 15. března 2021.