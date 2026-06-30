Město parcelu vedle bývalého obchodního domu Horník, původně Bachner, na které měl parkovací dům vzniknout, nabízí za 34 milionů bez daně z přidané hodnoty.
Zájemce si zároveň musí koupit za 40 milionů i hotovou projektovou dokumentaci, kterou vypracoval vítěz architektonické soutěže na zastavění této proluky – Chalupa architekti.
Podle toho, co bude na této parcele stát, nás budou jednou hodnotit naši vnuci a pravnuci.
Tomáš Macurazastupitel a bývalý primátor Ostravy
„V tuto chvíli není reálné, aby město tento projekt, který je krásný, ale velmi drahý, uskutečnilo ve vlastní režii. Jedno parkovací stání vyjde na jeden a půl milionu. K realizaci není politická shoda. A teď se nám nabízí, že to udělá někdo jiný bez zatížení městského rozpočtu,“ shrnul náměstek primátora Ostravy pro investice a dopravu Břetislav Riger.
Zájem o pozemek projevila společnost Cresco & Bachner se sídlem v Krnově, která nedávno koupila budovu bývalého obchodního domu Bachner.
„Podle předloženého záměru chce žadatel vrátit historické budově obchodního domu její prvorepublikový vzhled a v sousední proluce vybudovat multifunkční objekt kombinující obchod, administrativu, bydlení a parkování,“ informoval Riger.
Zájemce zřídí méně parkovacích míst
Podle projektu „Parkovací dům za katedrálou“ mělo být v objektu téměř čtyři sta parkovacích stání, která jednak umožní zrušení pozemního parkoviště před kostelem Božského Spasitele a zároveň nabídnou další místa pro vozidla potřebná pro povolení postavit v historickém centru další nové domy.
„Žadatel předpokládá úpravu projektu tak, aby vzniklo tři sta parkovacích míst, z toho sto by bylo krátkodobých stání pro veřejnost poskytnutých městu,“ doplnil Riger.
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Podle něj to ke splnění původního záměru stačí. Město totiž v mezičase využilo pravomoci nastavit si vlastní pravidla pro výstavbu, která prostřednictvím Ostravských stavebních předpisů mimo jiné zmírňují podmínky počtu a dostupnosti parkovacích míst u nových staveb v centru.
„Dále je faktem, že nemáme naplněnou kapacitu stávajících parkovacích domů. Třeba parkovací dům Nové Lauby je poloprázdný,“ zdůraznil Riger.
Plán prodeje pozemku v jednom z nejprestižnějších míst v historickém jádru města vyvolal na jednání zastupitelů dlouhou diskusi. Kritici především vyjadřovali obavy, aby se zástavba proluky nakonec nezvrhla v něco, na co Ostrava nebude pyšná.
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Dlouze hovořili pirátský zastupitel David Witosz, Josef Babka z Ostravské levice nebo Tomáš Macura z klubu JDETO! „Rozhodujeme o jedné z důležitějších věcí za toto volební období. Naši vnuci a pravnuci nás budou podle toho, co na této parcele vznikne, jednou hodnotit,“ prohlásil Macura.
Navrhl, aby součástí záměru byla podmínka, že kupující musí dodržet projektovou dokumentaci pro povolení stavby, jak ji vypracovalo studio Chalupa architekti. „Bylo by to férové pro případné zájemce, aby věděli, do čeho jdou. Musíme předpokládat, že jestliže je to stavba drahá pro město, bude dvakrát drahá pro jakéhokoli privátního investora, který bude škrtat,“ vysvětloval.
Zastupitelé schválili záměr bez této povinnosti, kterou ale zahrnuli do usnesení. Kdy budou rozhodovat o samotném prodeji, zatím není jasné.
Místo stavby parkovacího domu Ostrava prestižní parcelu v centru prodá.
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