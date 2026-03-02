Lidé v Hrabůvce si oddechnou. Obávaná ubytovna Hlubina zřejmě brzy skončí

  12:14
Zastupitelé radnice Ostravy-Jih rozhodnou v druhé polovině března o záměru majitele hotelového domu Hlubina v Hrabůvce přestavět současnou ubytovnu na bytový dům. „Vyjádření našeho zastupitelstva k záměru vlastníka bude prvním krokem procesu, který by mohl vést k zásadní proměně celé lokality k lepšímu,“ shrnul starosta obvodu Martin Bednář.
Ubytovna Hlubina je pro okolní obyvatele zdrojem mnoha nepříjemností. | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Hotelový dům Hlubina v Horní ulici patří dlouhodobě k problémovým ubytovnám, které vnímají lidé z okolí velmi negativně, což potvrzují různé průzkumy veřejného mínění.

Teď je šance na změnu, protože majitel areálu přišel s projektem zásadní rekonstrukce a přestavby ubytovny na bytový dům. „Mělo by vzniknout více než dvě stě bytových jednotek. Podle vlastníka mají být určeny převážně k individuálnímu prodeji,“ potvrdila mluvčí radnice Ostravy-Jih Ilona Honusová. Dodala, že podle investora by jeden vlastník neměl získat více než pětinu všech bytů.

Součástí rekonstrukce má být i více než 200 parkovacích míst pro obyvatele domu. V přízemí má vzniknout veřejně přístupná kavárna. Podle vlastníka je reálné, že by mohl dostat stavební povolení do poloviny roku 2026.

Řev a rány do zdi. Bylo tam hodně krve, líčí soused řádění útočníka na ubytovně

„Ukončení provozu ubytovny má následovat nejpozději do tří měsíců od uzavření smluv. Samotná rekonstrukce by měla být dokončena do čtyř let od vydání stavebního povolení,“ shrnula mluvčí Jihu Honusová.

Pohled na Hotelový dům Hlubina v ostravské části Hrabůvka. jeden muž tam chtěl jiného vyhodit z balkonu v sedmém poschodí. (14. listopadu 2023)
Chodba Hotelového domu Hlubina v Ostravě. (14. listopadu 2023)
Hotelový dům Hlubina v Ostravě. (14. listopadu 2023)
Hotelový dům Hlubina v Ostravě. (14. listopadu 2023)
Starosta Martin Bednář zdůraznil, že na veškeré kroky spojené s tímto hotelovým domem bude jeho úřad bedlivě dohlížet.

„Jakékoliv majetkoprávní kroky, včetně případného prodeje přilehlých pozemků potřebných pro parkování a úpravy okolí, musí probíhat transparentně a s jasně nastavenými podmínkami a termíny,“ uvedl Bednář s tím, že bude trvat na tom, aby byly všechny závazky naplněny.

Hlubina, která dnes funguje jako sociální ubytovna, v níž žije mnoho problémových nájemníků, byla postavena v druhé polovině 20. století jako noclehárna pro horníky. Radnice Ostravy-Jihu řeší ubytovnu dlouhodobě v souvislosti se zvýšenou kriminalitou, nepořádkem i opakujícími se stížnostmi i peticemi obyvatel okolních domů. V roce 2018, když byl areál na prodej, jej radnice dokonce chtěla za 50 milionů koupit a poté hned zbourat, ale přednost dostal jiný zájemce. Aby radní ovlivnili skladbu obyvatel, vyhlásili tam v roce 2020 takzvanou bezdoplatkovou zónu, což znamenalo, že ubytovaní ztratili nárok na doplatek na bydlení.

