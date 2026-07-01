Když řemeslníkovi jeho zákaznice v Ostravě neotevírala dveře, projevil obavy o její život. Vše oznámil na linku 158.
„Policisté, kteří na místo dorazili, na nic nečekali a provedli násilný vstup do bytu… nemohoucí ženu nalezli uprostřed bytu,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Událost se odehrála v druhé půlce června, policie o ní informovala nyní. „Montér měl obavu o zákaznici, ke které měl přijít měnit vstupní dveře do bytu. I přesto, že byli předchozí den domluveni, žena na volání, na telefon ani na klepání na dveře nereagovala,“ uvedla mluvčí.
Nepomohlo ani bouchání na dveře
Na místo vyrazila hlídka z obvodního oddělení policie Ostrava-Přívoz. „Po opakovaném zvonění na zvonek, klepání a následném bouchání na dveře nepřicházela žádná odezva,“ uvedla mluvčí.
Policisté se pokoušeli volat i na ženin mobil. „Jeho vyzvánění bylo slyšet, ale nikdo jej nebral. Policisté nakonec rozrazili dveře, vběhli do bytu a v kuchyni na zemi našli sedící ženu, která byla nemohoucí. Nemohla mluvit, působila dezorientovaně,“ popsala Michalíková.
Policisté nejdříve zkontrolovali, zda není zraněná a přivolali na místo záchranáře.
„Do jejich příjezdu jí poskytli tepelný komfort pomocí izotermické fólie, po celou dobu s ní komunikovali a uklidňovali ji, dokud si zdravotníci z rychlé záchranné služby zhruba pětašedesátiletou pacientu nepřevzali,“ přiblížila mluvčí.
„Již uplynulo zhruba 14 dní a žena je v pořádku zase doma. Velké poděkování patří muži z firmy, který v obavě o její život a zdraví vše oznámil na tísňovou linku 158,“ zdůraznila mluvčí.