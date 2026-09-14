Pro studenty Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity podpis memoranda znamená více praxe, pro zoologickou zahradu rozvoj výzkumu a vědeckých poznatků o vlastním areálu.
Fakulta, Zoologická zahrada Ostrava a botanický park Ostrava prohlubují spolupráci, díky které budou studenti coby budoucí přírodovědci čerpat nové znalosti přímo z terénu.
„Budeme mít vyučující odborníky ze zoologické zahrady v našich předmětech. Studenti také budou absolvovat výukové předměty přímo v prostředí zoo,“ nastínila děkanka fakulty Zuzana Václavíková.
Počítá se také s až tříměsíčními praxemi studentů v zoo či dobrovolnickými akcemi. Odborníci ze zoo se zapojí i do konzultací při rekonstrukci Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty a při návrhu nového velkoobjemového akvária.
Podle ředitele zoo Jana Nováka spolupráce přinese řadu cenných informací. „Získáme mnohem lepší a hlubší znalost biodiverzity v areálu zoo. Máme už například přehled o biodiverzitě ptáků, víme, jaké druhy vážek obývají areál zoo nebo jací letouni tady žijí. Mnoho je ale ještě před námi,“ nastínil Novák.
Zmínil například širší výzkum květeny a rostlin či mokřadních společenstev.
Reálná problematika
Děkanka Václavíková potvrdila, že výzkum už obě instituce začínají propojovat. „Plánujeme například monitoring vodních tůněk či repatriaci některých druhů ptactva. Nechceme generovat studenty se spoustou znalostí, kteří realitu nikdy neviděli,“ vysvětlila.
Konkrétně jde o sledování čtyř desítek vodních tůní v areálu zoo nebo ornitologické studie sítě zhruba tří set hnízdních budek, jež položí základ pro společné vědecké publikace i další rozvoj výzkumu.