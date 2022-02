Primátoři chtějí po volbách pokračovat, jen ostravský Macura zatím váhá

Žádný jiný z tuzemských krajů nemá tolik statutárních měst jako moravskoslezský region. S funkcí primátora se pojí nejen značná prestiž, ale také obrovská odpovědnost.

Letos se všichni z nich rozhodují, zda se pokusí v podzimních komunálních volbách získat dostatek hlasů, aby se mohli ucházet o další primátorské čtyři roky.

Primátor Ostravy Tomáš Macura (57 let, ANO) šéfuje krajskému městu od roku 2014 a v minulosti dával najevo, že právě dvě volební období považuje za hranici svého politického působení. „Snažím se být konzistentní v tom, že nechci být v politice dlouho. Nastaveno to mám tak, že bych po tomto volebním období chtěl odejít z praktické politiky,“ řekl v únoru 2019 pro MF DNES.

Jenže v současnosti ukončení politické kariéry zatím nepotvrdil. „Pro mě je to ještě předčasné, do voleb je skoro tři čtvrtě roku. Předpokládám, že budu schopen dotazy o volbách zodpovědět tak za dva měsíce,“ reagoval Macura. Jestli se rozhodne zůstat a uspěl by, stane se nejdéle sloužícím primátorem Ostravy po roce 1990.

Primátor Havířova: Koalici máme úspěšnou

Primátor Havířova Josef Bělica (43 let, ANO) bude mít za sebou jedno volební období. Loni obhájil poslanecký mandát a totéž míní dosáhnout i na magistrátu. „Současnou koalici považuji za velmi úspěšnou a rád bych se ještě podílel na některých významných projektech ve městě,“ vysvětlil.

Do voleb považuje za nejdůležitější otevření bývalé železniční výpravní budovy a zahájení rekonstrukce hřiště společného pro ZŠ Gorkého a Gymnázium Komenského.

Třinec se stal statutárním městem až 31. srpna 2018, čímž se dosavadní starostka Věra Palkovská (58 let, Osobnosti pro Třinec) rázem stala primátorkou.

„Co bychom si namlouvali, zařazení mezi statutární města znamená, řečeno sportovní terminologií, postup do nejvyšší tuzemské ligy,“ poznamenala Palkovská.

Primátorka Třince kandidátku opět povede

Město vede od roku 2006 a čtvrtým volebním obdobím končit nehodlá. „Budu opět lídrem kandidátky. Tato práce je pro mě službou občanům a stále mě naplňuje,“ zmínila s tím, že teď považuje za nejdůležitější rekonstrukci páteřního nadjezdu Závodní ulice a výstavbu parkovacího domu v lokalitě Sosna.

Zatímco Palkovská mezi primátory délkou mandátu dominuje, Petr Korč (46 let, Naše město F-M) se stal primátorem Frýdku-Místku teprve loni v březnu, kdy ve funkci vystřídal sociálního demokrata Michala Pobuckého.

Není proto divu, že končit nechce. „Dlouhodobé plány, kterými chceme město posouvat, znamenají práci minimálně na dvě další volební období,“ poznamenal Korč. Pozici jedničky jistou zatím nemá.

„Všechny kroky, které vedou k sestavení kandidátky, však počítají s tím, že budu lídrem i tentokrát,“ nastínil. Za zásadní považuje dotáhnutí přípravy nového kulturního centra a obnovení zubní pohotovosti.

„Čtyřletý mandát je velmi krátký“

První volební období ukončuje primátor Opavy Tomáš Navrátil (38 let, ANO). „Čtyřletý mandát je velmi krátký, a pokud chcete něco prosadit, potřebujete mnohem více času,“ zdůvodnil a dodal, že od spolustraníků cítí podporu.

Letos chce třeba zahájit rekonstrukci zimního stadionu a stihnout vydání územního a stavebního povolení pro rodinné domy v nové čtvrti zvané Stromovka.

Podobně hovoří i primátor Karviné Jan Wolf (53 let, ČSSD), jenž je ve funkci od ledna 2018. „Rád bych pokračoval, protože jsem přesvědčen, že mám Karviné stále co nabídnout, a rád bych pokračoval v započatých projektech,“ řekl.

Z letošních více projektů vybral dokončení tří domů na náměstí a druhou etapu zvelebení Karvinského moře.