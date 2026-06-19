Po primátorovi Karviné pátrá policie, je obviněný ve fotbalové korupční kauze

„Mohu uvést, že náš útvar (NCOZ) vyhlásil pátrání po této osobě. Podávání informací z trestního řízení má v této věci vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Olomouci,“ řekl pro iDNES.cz Jaroslav Ibehej, tiskový mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu.
Podle karvinské radnice je primátor na naplánované dovolené, kterou v tuto dobu čerpá každý rok. „Vrátí se příští týden,“ uvedla mluvčí Monika Danková s tím, že na ni Wolf odjel po Dnech Karviné (12. až 13. června 2026).
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Budeme bojovat dál, zní od karvinských fotbalistů. Primátor Wolf vinu odmítá
FACŘ v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale a udělila Wolfovi třímilionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy.
Wolf zopakoval, že s obviněním z korupce nesouhlasí. Potvrdil rovněž svůj dosavadní postoj, tedy to, že na místo primátora nerezignuje. Nadále je také rozhodnut funkci v podzimních komunálních volbách obhajovat.