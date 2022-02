Piráti už nechtějí v kraji koalice, jiní slučování vyzkoušejí

Před podzimními komunálními volbami nebudou Piráti až na naprosté výjimky uzavírat žádné koalice, radši chtějí samostatné kandidátky. Představitelé Pirátů přitom přiznávají, že je k tomu vede i nepříjemná zkušenost z loňského hlasování do Poslanecké sněmovny. Tehdy na kandidátce se Starosty a nezávislými (STAN) vinou kroužkování propadli.

V kraji tak tři pirátské poslance nahradili tři kandidáti STAN.

„Něco takového musí mít vliv, ale ne všude jde o důsledek loňských voleb. Třeba v Ostravě bylo jasno o našem samostatném postupu už dříve,“ poznamenal krajský šéf Pirátů Lukáš Černohorský s tím, že jedinou nominantkou na ostravskou primátorku zatím zůstává současná magistrátní náměstkyně Andrea Hoffmannová.

Zrovna i Černohorský loni ztratil poslanecké křeslo. „Vrátil jsem se mezi ajťáky. Politice se věnuji dále, jen na ni nyní mám méně času.“

Už před čtyřmi roky Piráti kandidovali v koalici se STAN v Karviné.

„Byli jsme takovými průkopníky, ale letos by to už nemělo smysl. Je totiž zjevné, že zatímco pro voliče Pirátů jsou přijatelní i kandidáti STAN, tak pro část voličů STAN my ne,“ vysvětlila Zuzana Klusová, pirátská karvinská zastupitelka.

Ona i Černohorský říkají, že STAN zůstává první volbou pro spolupráci, ale až po volbách.

STAN se porozhlíží jinde

Jedinou výjimkou pirátské samostatnosti tak zatím zůstává Nový Jičín, kde se zřejmě stanou součástí čtyřkoalice se Zelenými, TOP 09 a právě STAN. O možné spolupráci jednají dále jen v Opavě.

Krajský předseda STAN a současně starosta ostravského obvodu Hošťálkovice Jiří Jureček pohnutky Pirátů chápe, proto se STAN ve snaze o předvolební spojenectví poohlíží jinam.

„Kromě Nového Jičína jednáme v Havířově s lidovci a zřejmě i s ODS, jinde rozhovory začínají. V Ostravě budeme kandidovat asi samostatně,“ zmínil Jureček, jenž by měl být lídrem STAN na ostravského primátora. „Ještě to není definitivně rozhodnuto,“ upozornil.

SPOLU zkusí navázat na úspěch

Volební projekt SPOLU zahrnující ODS, KDU-ČSL a TOP 09 uspěl loni v poslaneckým volbách, proto ho nezavrhují ani na krajské úrovni.

Například v Ostravě už ohlásili, že se nejspíše dohodnou a kandidátku by měl vést předseda ostravské ODS a místostarosta obvodu Jih Jan Dohnal.

„Úspěšnou značku SPOLU chceme využít i jinde v kraji, takže jednáme i v řadě dalších měst, ale času na dohody a nominace zůstává ještě dost,“ poznamenal krajský manažer ODS Jan Kuchař. Dodal, že někde koalice může být ještě širší, například o STAN.

Nad koalicemi přemýšlejí i menší uskupení

Koalice zvažují nejen parlamentní strany, případné spojení hlasů by totiž přišlo vhod i dalším seskupením.

„Přiznávám, že také nad tím uvažujeme a jednáme se dvěma subjekty. Uvidíme, jestli se vše podaří dotáhnout,“ řekl například Lukáš Semerák z hnutí Ostravak.

Konstatoval, že největším favoritem komunálních voleb v Ostravě zůstává hnutí ANO, zvláště pokud by opětovně kandidoval současný primátor Tomáš Macura.

„Ale jak se ukázalo u Babiše, vítězství ještě nemusí znamenat schopnost poskládat většinovou koalici,“ poukázal Semerák.

Macura se už dříve pro MF DNES vyjádřil, že zatím není rozhodnutý, zda se bude ucházet o své třetí volební období v čele Ostravy.