Primátor Karviné vystoupil ze SOCDEM, na podzim bude kandidovat jako nestraník

  11:40
Primátor Karviné Jan Wolf ukončil své členství v sociální demokracii (SOCDEM), podle svých slov se neztotožňoval se směřováním strany. V podzimních komunálních volbách chce kandidovat jako nestraník, ve funkci primátora hodlá pokračovat. Již dříve opustili SOCDEM někteří hejtmani, starostové, bývalí ministři či poslanci.

Primátor Karviné Jan Wolf se stal dalším moravskoslezským politikem, který skončil v SOCDEM. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„V poslední době už jsem se nějak neztotožňoval s celostátní politikou sociální demokracie. Mám nějaký svůj věk a spíše chci být už nezávislý a věnovat se hlavně městu,“ řekl sedmapadesátiletý Jan Wolf.

O post primátora se chce ale znovu ucházet a má v plánu pokračovat v komunální politice.

„I předtím už jsme kandidátku měli poskládanou z nestraníků. S lidmi, se kterými se mi dobře spolupracuje, se bavíme o tom, že bychom do toho znova šli. Půjdeme v nějakém uskupení, které bude nějakým způsobem nazváno, ještě nevíme jak,“ uvedl Wolf.

O založení vlastního uskupení ani o přechodu pod jiný politický subjekt neuvažoval. „Opravdu si myslím, že komunální politika není o tom, kdo je v jaké straně, ale jak jsme schopni spolu komunikovat a řídit město. Mám chuť to minimálně ještě další čtyři roky zkusit,“ prohlásil.

Podle něj už poslední dva roky bylo jeho myšlení jiné, než mělo vedení SOCDEM. Nová kandidátka bude tvořená nezávislými kandidáty a sociálními demokraty a otevřená různým zájemcům.

Ze SOCDEM odcházejí další politici. Exministr Chvojka i poražený kandidát na šéfa

Wolf bude do konce volebního období pokračovat jako nestranický primátor, podporu koaličních partnerů má. Členství v SOCDEM ukončil k 9. únoru, rozhodnutí podle něj nebude mít žádný dopad na chod města. Vedení Karviné zůstává beze změn.

„Moje práce pro Karvinou se nemění. Rozpracované projekty pokračují a řízení města zůstává stabilní. Chci spolupracovat s lidmi, kteří mají zájem pracovat pro město - bez ohledu na stranickou příslušnost. Rozhodující je pro mě odbornost a schopnost posouvat Karvinou dál,“ dodal Wolf.

Ze SOCDEM odešla řada výrazných osobností během loňského roku poté, co strana oznámila volební spolupráci s komunisty pod hlavičkou hnutí Stačilo!, které se ale v říjnových volbách do Sněmovny nedostalo.

Odchod oznámili například hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, senátor Petr Vícha, někdejší ministr a senátor Jiří Dienstbier nebo někdejší předseda strany Michal Šmarda. Po prosincovém sjezdu strany, kdy se stal nástupcem Jany Maláčové v čele strany Jiří Nedvěd, ukončil své členství i dlouholetý starosta Náchoda a bývalý poslanec Jan Birke.

