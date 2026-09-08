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Čekala jsem větší frontu. V Ostravě otevřel čtvrtý Primark, zaměstnanci tančili na DJ

Darek Štalmach
  12:51
Svou čtvrtou prodejnu v České republice nasměroval módní řetězec Primark do ostravského Avion Shopping Parku. Jeho dnešní slavnostní otevření se odehrálo bez dramatických front. Na první zákazníky v novém dvoupodlažním obchodě čekali přes stovka zaměstnanců, DJ i novinka v podobě samoobslužných pokladen. Pobočka s rozlohou 3 100 metrů čtverečních navíc cílí i na zákazníky z blízkého Polska.
V nákupním centru Avion Shopping Park v Ostravě byla otevřena čtvrtá prodejna módního řetězce Primark v České republice. Nová pobočka nabízí módu, kosmetiku i zboží pro domácnost a vytvořila téměř stovku nových pracovních míst. (8. září 2026)
V nákupním centru Avion Shopping Park v Ostravě byla otevřena čtvrtá prodejna módního řetězce Primark v České republice. Nová pobočka nabízí módu, kosmetiku i zboží pro domácnost a vytvořila téměř stovku nových pracovních míst. (8. září 2026)
V nákupním centru Avion Shopping Park v Ostravě byla otevřena čtvrtá prodejna módního řetězce Primark v České republice. Nová pobočka nabízí módu, kosmetiku i zboží pro domácnost a vytvořila téměř stovku nových pracovních míst. (8. září 2026)
V nákupním centru Avion Shopping Park v Ostravě byla otevřena čtvrtá prodejna módního řetězce Primark v České republice. Nová pobočka nabízí módu, kosmetiku i zboží pro domácnost a vytvořila téměř stovku nových pracovních míst. (8. září 2026)
V nákupním centru Avion Shopping Park v Ostravě byla otevřena čtvrtá prodejna módního řetězce Primark v České republice. Nová pobočka nabízí módu, kosmetiku i zboží pro domácnost a vytvořila téměř stovku nových pracovních míst. (8. září 2026)
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Přespávání před obchodem ani extrémně dlouhá fronta jako při otevření první české prodejny Primarku v Praze na Václavském náměstí se v Ostravě nekonaly. Pouhých čtyřicet minut před slavnostním otevřením naplánovaném na půl desátou stálo ve frontě přesně osmnáct lidí.

Úplně první z nich dorazila sedmdesátiletá Eliška Mrázková z Hrabůvky. „Přišla jsem v osm hodin a nikdo tady ještě nebyl. Čekala jsem větší frontu, protože je to nový obchod,“ řekla. Do Primarku vyrazila hlavně ze zvědavosti. „Podívat se nebo něco koupit, co se mi bude líbit. Každý je zvědavý,“ dodala.

Během následujících desítek minut už ale lidé přibývali rychleji a těsně před půl desátou čekaly před prodejnou zhruba dvě stovky zákazníků.

V 9.33, pouhé tři minuty po oficiálním otevření, byla fronta pryč. Několik stovek čekajících se do prodejny o dvou podlažích a rozloze zhruba 3 100 metrů čtverečních pohodlně vešlo.

„Se zájmem o otevření jsme velmi spokojeni. Prodejnu jsme otevřeli dnes ráno v 9.30 a už na to čekalo několik stovek lidí,“ uvedl Maciej Podwojski, ředitel Primarku pro střední a východní Evropu.

U první pobočky byly davy

Ostravská premiéra tak připomínala spíše otevření Primarku v Brně než vstup řetězce na český trh v Praze.

Jely jsme sem 180 kilometrů, těšily se zákaznice ve frontě u Primarku

Na Václavském náměstí se při otevření první české prodejny v červnu 2021 fronta před devátou hodinou táhla až k soše svatého Václava. Zaměstnanci vytvořili před obchodem koridory, na místě byli městští policisté a kvůli horku také hasiči, kteří čekající kropili vodou. Samotné otevření ale proběhlo bez incidentů.

Klidnější byl o rok později start druhé české prodejny v brněnské Olympii. Tam dorazily zhruba tři stovky lidí, největší nedočkavci čekali už dvě hodiny před otevřením, fronta ale po zpřístupnění obchodu rychle zmizela.

Na otevření Primarku čekali lidé v Brně dvě hodiny, fronta však hned zmizela

Ostravský Primark je první pobočkou irského módního řetězce založeného v roce 1969 v Moravskoslezském kraji a čtvrtou v České republice. Druhá pražská prodejna se nachází na Zličíně. Celkem dnes provozuje více než 480 obchodů v 19 zemích.

Kromě dámské, pánské a dětské módy nabízí také kosmetiku, bytové doplňky a potřeby do domácnosti. Ostrava je zároveň první českou pobočkou řetězce se samoobslužnými pokladnami.

V nové ostravské prodejně pracuje zhruba stovka lidí včetně manažerského týmu. Zájem o práci byl přitom mnohonásobně vyšší. „Dostali jsme přibližně tisíc žádostí,“ komentoval zájem o práci Podwojski s tím, že v současnosti má Primark všechny plánované pozice v Ostravě obsazené.

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První zátěžový test už mají zaměstnanci za sebou. Celou půlhodinu před slavnostním otevřením prodejny museli za aktivní účasti vedoucích týmů tančit před vchodem na hudbu pozvaného DJ.

Firma počítá také se zákazníky z Polska. Avion Shopping Park leží zhruba dvacet kilometrů od hranice a Primark už před otevřením uváděl, že chce oslovit i návštěvníky ze sousední země.

17. června 2021
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