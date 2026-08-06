Muže zasáhla rozbrušovačka, těžce zraněný skončil u stomatochirurgů

„Záchranáři k případu vyjížděli v ranních hodinách do Příbora z Kopřivnice spolu s posádkou letecké záchranné služby Ostrava,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.
„První záchranáři byli u pacienta během pěti minut od nahlášení události. Třiatřicetiletý muž utrpěl vážné poranění v oblasti hlavy. Posádky zastavily vnější krvácení a ošetřily ránu,“ sdělil mluvčí.
Zdravotníci muži podali léky, včetně farmak tlumících bolest, a infuzní roztoky. „Pacient byl připraven k transportu a následně letecky přepraven na urgentní příjem ostravské fakultní nemocnice. Předán byl do péče tamních zdravotníků a specialistů v oboru stomatochirurgie,“ přiblížil Humpl.
Případem se zabývali také policisté z obvodního oddělení Příbor. „Na místě u zraněného muže nebylo možné provést dechovou zkoušku z důvodu jeho zranění. Proto byl vyžádán odběr biologického materiálu v nemocničním zařízení,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.