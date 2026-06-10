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Pašeráci vozili z Polska látky k výrobě drog, jeden zběsile ujížděl policii

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  12:07
Kriminalisté Národní protidrogové centrály ukončili vyšetřování případu s krycím názvem Presto. Státnímu zástupci navrhnou obžalovat dva Čechy, kteří podle policie dováželi z Polska prekurzory k výrobě pervitinu a obchodovali také s kokainem. V případě odsouzení jim hrozí až 12 let vězení.

Podle vyšetřovatelů si jeden z mužů pronajal byt v Polsku nedaleko českých hranic, který sloužil jako sklad drog a látek potřebných k výrobě pervitinu. Nájemní smlouvu přitom uzavřel na jméno blízké osoby, aby nebyl s místem spojován. V bytě podle policie přechovával efedrin, léčiva s pseudoefedrinem i kokain.

Zajištěné drogy, hotovost a luxusní hodinky při akci Presto. Policie obvinila dva muže z dovozu prekurzorů k výrobě pervitinu a obchodování s kokainem. (10. června 2026)
Zajištěné drogy, hotovost a luxusní hodinky při akci Presto. Policie obvinila dva muže z dovozu prekurzorů k výrobě pervitinu a obchodování s kokainem. (10. června 2026)
Zajištěné drogy, hotovost a luxusní hodinky při akci Presto. Policie obvinila dva muže z dovozu prekurzorů k výrobě pervitinu a obchodování s kokainem. (10. června 2026)
Zajištěné drogy, hotovost a luxusní hodinky při akci Presto. Policie obvinila dva muže z dovozu prekurzorů k výrobě pervitinu a obchodování s kokainem. (10. června 2026)
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„Podle potřeby tyto látky dovážel do České republiky a společně s druhým obviněným je distribuoval převážně v Moravskoslezském kraji,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.

Druhý z obviněných podle policie fungoval jako takzvaný předvoj. Při cestách z Polska do Česka kontroloval trasu a upozorňoval na případné policejní hlídky.

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Kriminalisté dvojici zadrželi při jedné z cest. Jeden z mužů se pokusil policistům ujet. „Při pronásledování dosáhla rychlost vozidla až 240 kilometrů za hodinu,“ sdělila Šmoldasová.

V autě policisté zajistili tři kilogramy efedrinu. Dalších deset kilogramů této látky a téměř půl kilogramu kokainu našli ve skladu v Polsku. Ve sklepě bytu pronajatého jedním z obviněných v Ostravě objevili také 655 gramů červeného fosforu, další chemikálie využívané při výrobě pervitinu.

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Celkem kriminalisté zajistili 13 kilogramů efedrinu, z něhož by bylo možné vyrobit přibližně 9,5 kilogramu pervitinu, dále 455 gramů kokainu, rušičku signálu, téměř milion korun v hotovosti a luxusní hodinky v hodnotě několika set tisíc korun.

„V případě pravomocného odsouzení obviněným hrozí trest odnětí svobody až na dvanáct let,“ doplnila Šmoldasová.

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