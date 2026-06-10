Pašeráci vozili z Polska látky k výrobě drog, jeden zběsile ujížděl policii

Podle vyšetřovatelů si jeden z mužů pronajal byt v Polsku nedaleko českých hranic, který sloužil jako sklad drog a látek potřebných k výrobě pervitinu. Nájemní smlouvu přitom uzavřel na jméno blízké osoby, aby nebyl s místem spojován. V bytě podle policie přechovával efedrin, léčiva s pseudoefedrinem i kokain.
„Podle potřeby tyto látky dovážel do České republiky a společně s druhým obviněným je distribuoval převážně v Moravskoslezském kraji,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
Druhý z obviněných podle policie fungoval jako takzvaný předvoj. Při cestách z Polska do Česka kontroloval trasu a upozorňoval na případné policejní hlídky.
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Kriminalisté dvojici zadrželi při jedné z cest. Jeden z mužů se pokusil policistům ujet. „Při pronásledování dosáhla rychlost vozidla až 240 kilometrů za hodinu,“ sdělila Šmoldasová.
V autě policisté zajistili tři kilogramy efedrinu. Dalších deset kilogramů této látky a téměř půl kilogramu kokainu našli ve skladu v Polsku. Ve sklepě bytu pronajatého jedním z obviněných v Ostravě objevili také 655 gramů červeného fosforu, další chemikálie využívané při výrobě pervitinu.
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Celkem kriminalisté zajistili 13 kilogramů efedrinu, z něhož by bylo možné vyrobit přibližně 9,5 kilogramu pervitinu, dále 455 gramů kokainu, rušičku signálu, téměř milion korun v hotovosti a luxusní hodinky v hodnotě několika set tisíc korun.
„V případě pravomocného odsouzení obviněným hrozí trest odnětí svobody až na dvanáct let,“ doplnila Šmoldasová.