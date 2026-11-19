„Pan prezident bude například hovořit i o perspektivách, které mladým lidem může region nabídnout. Rovněž se bude zajímat o dostupnost kvalitních pracovních míst a bydlení. Věnovat se hodlá také vzdělání a dostupnosti služeb, které ovlivňují rozhodování o tom, zda v regionu zůstat nebo se do něj vrátit,“ přiblížila účel návštěvy prezidentská kancelář.
Prezident Petr Pavel se nejprve na Vítkovsku setká s rektory univerzit sídlících v kraji, tedy Ostravské univerzity, Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě.
Poté přejede na neobvyklé místo pro prezidentské návštěvy, a to do Záchranné stanice v Bartošovicích na Novojičínsku, kde léčí volně žijící živočichy.
„Žádný prezident bartošovickou stanici za více než čtyřicet let její existence nenavštívil. A je pro nás ctí, že zrovna Petr Pavel se stane prvním,“ řekl ředitel známé „zvířecí nemocnice“ Petr Orel.
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Zachraňovat zvířata se pořád učíme, říká šéf záchranné stanice v Bartošovicích
Příjezdem Pavla s manželkou podle svých slov je i není překvapen. „Zaprvé nejsem, protože jsem je pozval, a zadruhé překvapen jsem, že mé pozvání přijali,“ vysvětlil dlouholetý ochránce přírody, který byl v letech 2016 až 2022 za Stranu zelených a KDU-ČSL senátorem.
Prezidentský pár provede stále se rozvíjející stanicí, která přijímá každoročně vyšší počet zraněných zvířat. Loni jich bylo už 3 173. Většina se pak vrací do přírody.
„Nechystáme nic extra, nenatíráme trávu nazeleno. S prezidentem se chci pobavit o ochraně přírody, problematice záchranných stanic a podobných tématech,“ podotkl Orel.
Poté prezident přejede do Vojenského opravárenského podniku v Šenově u Nového Jičína. Tam letos například začali kompletovat dvě stovky nových švédských obrněných vozidel CV90 pro českou armádu, vyrábět budou i pro německý Bundeswehr.
Závěr prvního dne pak Petr Pavel stráví v Kopřivnici, kde se nejprve setká s vedením města a poté v kulturním domě bude debatovat s občany. Zhruba 400 míst bylo velmi rychle obsazeno. „Podle mých informací bylo plno za necelou minutu od zahájení rezervací,“ poznamenal starosta Aleš Hanus (hnutí Krásná Kopřivnice).
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Ve vojenských opravnách u Nového Jičína začali kompletovat švédské obrněnce
Kopřivnici navštívili všichni porevoluční prezidenti. Pravidelně zamířili do místní automobilky Tatra, například Václav Klaus tam převzal plaketu čestného občana města. Miloš Zeman si zase nenechal ujít prohlídku upravené limuzíny Tatra 700, kterou kdysi jezdil. „Tady jsem měl popelníček,“ ukazoval s úsměvem. Z korby nákladního vozu pak hovořil k pracovníkům Tatry.
Co pro prezidenta v Kopřivnici chystají nyní, nechtěl Hanus říci. „To musí zůstat překvapením,“ zdůvodnil.
Hovořit s ním chce o městském strategickém plánu a dalších programech nejen pro mladé obyvatele. „Máme řadu nápadů, jak mladé lidi v regionu udržet a jak nám centrální úřady mohou pomoci,“ doplnil Hanus.
Novojičínský dárek? Samozřejmě klobouk
V pátek ráno prezident zamíří na jednání s radními Nového Jičína. Tamní starosta Jiří Klein (hnutí Náš Nový Jičín) se funkce ujal teprve před deseti dny. „Vyšlo to opravdu zajímavě. Je pro nás velká čest přivítat na radnici pana prezidenta,“ uvedl Klein.
Chce s ním jednat o různých projektech, možnostech jejich financování a dalších problémech spojených s tématem udržení mladých lidí v regionu.
O dárku má jasno. „Asi nikoho nepřekvapí, že to například bude klobouk. Však jsme městem klobouků,“ připomněl Klein novojičínskou firmu Tonak.
Nakonec prezident přejede do Olomouckého kraje, například do Uničova a Šternberku.
Moravskoslezský kraj byl v březnu 2023 prvním regionem, který Pavel po svém zvolení navštívil. Přijel tam také po povodních v roce 2024 i minulý rok. Letos na mošnovském letišti zahajoval Dny NATO.
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26. května 2025