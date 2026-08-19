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Lávka nad tratí musí k zemi, hrozí její pád na koleje. Lidé ujdou navíc kilometry

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  11:30

Lávka pro pěší u Tovární ulice v Českém Těšíně, která vede nad železničním koridorem, je v havarijním stavu. (15. srpna 2026) | foto: Městský úřad Český Těšín

Do svízelné situace se dostali lidé žijící v části Českého Těšína. Město musí kvůli velmi špatnému stavu zbourat lávku u Tovární ulice, která vede nad velmi frekventovanou železniční tratí. Lidé tak musejí ujít zhruba tři kilometry navíc, přitom zatím není jisté, kdy a zda vůbec vznikne nové přemostění.

Lávka spojující ulice Tovární a Jablunkovská nebyla v dobrém stavu už před předloňskými povodněmi, velká voda však její stav ještě zhoršila. A nyní je přechod nad železničním koridorem v havarijním stavu.

„Chtěli jsme zjistit, jestli není možná oprava nebo nějaké provizorní řešení, ale statik to nedoporučil,“ uvedl místostarosta Českého Těšína Jan Pekař.

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Může se totiž stát, že by lávka spadla na koleje v době, kdy by místem projížděl vlak. A neštěstí ve Studénce v roce 2008 je stále velkou hrozbou, byť lávka není mostní konstrukce. Už nyní Správa železnic však přikázala na kritickém místě snížení rychlosti vlaků.

Bourání lávky je proto naplánováno už na přelom srpna a září a město přijde na 2,7 milionu korun.

I na procházku se psem autobusem? ptají se lidé

Lidé žijící na obou stranách lávky však zajímá, jak dlouho budou muset místo obcházet. Náhradní trasa je totiž údajně dlouhá zhruba tři kilometry.

„Po lávce chodili lidé do zaměstnání, děti do školy, nyní to je hrozný stav,“ stěžují si lidé. Nestačí jim ani slib vedení města, že jim pomohou autobusy. „Přes lávku jsme chodili se psem na procházky do parku na druhé straně. To tam nyní budeme jezdit autobusem? “ ptají se na sociálních sítích.

Rychle se jedná o náhradě. „Požádali jsme Správu železnic o vyjádření k výstavbě a umístění nové lávky,“ řekl místostarosta Pekař.

Českotěšínská lávka nad železniční tratí spojovala ulice Tovární a Jablunkovská.

Českotěšínská lávka nad železniční tratí spojovala ulice Tovární a Jablunkovská.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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