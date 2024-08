Muž vezl těhotnou ženu do nemocnice, nedočkavou Zorku porodila už v autě

Zdravá holčička Zorka se narodila v sobotu 27. července 2024 v autě odstaveném u železničního přejezdu v Opavě.

„Její tatínek Petr právě vezl maminku Lindu z Hradce nad Moravicí přes Opavu do krnovské porodnice. Rodiče si pečlivě naplánovali porod v Krnově, ale nedočkavá Zorka se rozhodla, že jejím rodištěm bude Opava,“ sdělil František Kuba, mluvčí nemocnice v Krnově s tím, že páru s porodem telefonicky radila porodní asistentka Tereza Hírešová.

„Když jsem k autu o dvě minuty později dorazila, viděla jsem zdravé, klidné, růžové miminko v náručí mámy, tepající pupečník a šťastného tatínka. Po zkontrolování všeho nutného jsme si nastínili možnosti a rozhodli se dojet společně do krnovské porodnice, kde už o nás věděli a čekali na náš příjezd,“ popsala okolnosti Hírešová. Tam Zorce do karty zapsali novorozenecké míry 48 centimetrů a 3,6 kilogramu.

Do porodu hrálo rádio

Porodní asistentka společně s rodiči Lindou a Petrem původně naplánovali porod s relaxační hudbou, vůní olejů a napářkou v krnovské porodnici.

„Místo relaxační hudby nám při porodu v autě vyhrávalo rádio Čas,“ směje se při vzpomínce tatínek Petr.

„Osud tomu chtěl, že porod proběhl trochu jinak, než jsme si naplánovali. Do krnovské porodnice jsme dorazili se Zorkou v náručí vlastně jen na obvyklé novorozenecké vyšetření,“ doplnil otec.

Dokázal zachovat chladnou hlavu i v okamžiku, kdy mu Linda v autě oznámila, že do krnovské porodnice už to asi nestihnou.

„Doufal jsem, že na kruháči to otočíme směrem do opavské porodnice. Brzy ale bylo jasné, že takzvaný překotný porod musíme zvládnout sami. Zorka se nám narodila v autě odstaveném poblíž železničního přejezdu s krásným výhledem na opavský kovošrot,“ popsal.

„Adrenalin v kritických situacích vám umožní jednat věcně a efektivně. Porodní asistentka nám po telefonu dávala instrukce, ale hlavně nás ujistila, že všechno je OK a zvládneme to,“ doplnil tatínek.

Porodní asistentka Tereza Hírešová přiznává, že na dotazy, kdy je správné vyjet do porodnice, odpovídá často.

„Probíráme varianty, jak porod začíná, jak si můžeme pomoct, co dělat, když jsou někdy zdlouhavé poslíčkové začátky. Probíráme to ze všech stran. Přesto se stává, že dorazíme do porodnice moc brzy, a někdy se taky stane, že se porodí dříve, než se do porodnice dojede. Každé tělo je jiné, jinak reaguje,“ uvedla Hírešová a pochválila oba rodiče, jak situaci zvládli.