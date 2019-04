Zrušte překladiště uhlí, přejí si lidé. Firma chce naopak zvýšit kapacitu

Trojické údolí se dočká proměny za stamiliony Stát zaplatí téměř miliardu za to, že Ostravu zbaví jedné z největších ekologických zátěží. Podnik Diamo už vybral firmu, která promění Trojické údolí. „Jde o areál bývalého Dolu a Koksovny Trojice ve Slezské Ostravě, který je silně kontaminovaný do hloubky až deseti metrů. Plocha řešeného území má přes šest hektarů. Je nutné vybrat nejvíce znečištěnou zeminu a část odvézt pryč. Část lze upravit na místě,“ nastínila mluvčí státního podniku Diamo Jana Dronská. „Kromě toho se budou čistit podzemní vody a likvidovat četné zbytky skeletů budov, kanálů, opěrných zdí a jiných pozůstatků průmyslové činnosti.“ O zakázku za stovky milionů se ucházelo šest zájemců. Nejnižší nabídkovou cenu podala společnost Sanace území Trojice, kterou tvoří sdružení firem Ekom CZ, Rumpold, Rumpold UHB a Geo-sanace Group. Za kolik peněz zvládne Trojické údolí vyčistit a osadit zelení, to zatím Diamo upřesnit nechce. „Soutěž už sice skončila a v termínu do 17. dubna se žádný z poražených uchazečů neodvolal, ale ještě zbývá poslední fáze. Vítěz má teď 15 dní na to, aby potvrdil, že má o zakázku skutečně zájem. Přece jen od podání nabídek uběhla delší doba. Pokud vše klapne, do poloviny května můžeme podepsat smlouvu a zveřejnit detaily,“ řekla Dronská. Hlavní sanační práce potrvají tři roky. (les)