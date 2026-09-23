Policie událost prošetřuje na základě videa, na němž je vidět, že žena na motorce zůstala stát těsně u závory a za ní projížděl nákladní vlak.
„Když se zvednou závory, ale červená pořád bliká, asi není nejlepší nápad hned vyrazit,“ konstatuje autor videa zveřejněného ve skupině Třinec živě – bez cenzury.
V komentáři dále stojí, že než žena stačila koleje přejet, šly závory zase dolů. Na videu je pak vidět, jak těsně u závory čeká, až vlak projede.
„Dopravní policisté z Třince zjišťují okolnosti události, která se stala poblíž vlakového nádraží ve Vendryni. Z dosud zjištěných informací vyplývá, že neznámá žena na blíže neurčeném motocyklu se za dosud neobjasněných okolností nacházela v prostoru železničního přejezdu v době, kdy byla aktivována výstražná světla a závory byly spuštěné,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrubá.
Kdy se událost odehrála, není jasné. Video se na Facebooku objevilo 17. září.
Policisté žádají o informace všechny, kteří mohli událost vidět nebo mají k jejímu průběhu další poznatky. O pomoc žádají také přímo řidičku motocyklu. Informace mohou lidé sdělit na tísňové lince 158.
Událost se odehrála ve Vendryni blízko vlakového nádraží.
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