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VIDEO: Motorkářka uvázla na přejezdu mezi závorami, těsně za ní projel vlak

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  16:01
Policie hledá ženu, která se s motocyklem ocitla na železničním přejezdu ve Vendryni na Frýdecko-Místecku v době, kdy byla spuštěna výstražná světla a závory. Motorka podle policie zůstala mezi závorami a těsně za ní projel nákladní vlak. Událost zachytilo video zveřejněné na Facebooku.

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Policie událost prošetřuje na základě videa, na němž je vidět, že žena na motorce zůstala stát těsně u závory a za ní projížděl nákladní vlak.

„Když se zvednou závory, ale červená pořád bliká, asi není nejlepší nápad hned vyrazit,“ konstatuje autor videa zveřejněného ve skupině Třinec živě – bez cenzury.

V komentáři dále stojí, že než žena stačila koleje přejet, šly závory zase dolů. Na videu je pak vidět, jak těsně u závory čeká, až vlak projede.

„Dopravní policisté z Třince zjišťují okolnosti události, která se stala poblíž vlakového nádraží ve Vendryni. Z dosud zjištěných informací vyplývá, že neznámá žena na blíže neurčeném motocyklu se za dosud neobjasněných okolností nacházela v prostoru železničního přejezdu v době, kdy byla aktivována výstražná světla a závory byly spuštěné,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrubá.

Kdy se událost odehrála, není jasné. Video se na Facebooku objevilo 17. září.

Policisté žádají o informace všechny, kteří mohli událost vidět nebo mají k jejímu průběhu další poznatky. O pomoc žádají také přímo řidičku motocyklu. Informace mohou lidé sdělit na tísňové lince 158.

Událost se odehrála ve Vendryni blízko vlakového nádraží.

Událost se odehrála ve Vendryni blízko vlakového nádraží.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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