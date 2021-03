Stavba podjezdu trati ve Studénce, kde se stala tragédie, se posouvá o rok

Původně se přitom mělo začít už před čtyřmi roky. Taková byla vize ministerstva dopravy poté, co na přejezdu v červenci 2015 zůstal mezi závorami stát polský kamion a do soupravy naložené balíky plechů narazilo pendolino. Bilance byla velmi tragická: tři cestující zemřeli, devatenáct lidí bylo zraněno, mnozí vážně, což se týkalo i strojvedoucího pendolina, který přišel o obě nohy.



Potřeba bezpečnostních změn několikakolejného místa byla zřejmá, zvláště když jen tři měsíce poté se tragédie málem opakovala, když portugalský řidič prorazil kamionem závory těsně před přijíždějícím rychlíkem.

Ministerstvo proto přišlo s návrhem na podjezd železnice pro osobní vozy, cyklisty a pěší za zhruba 700 milionů korun, přičemž kamionovou dopravu odvede nová objížďka vedoucí podél areálu tamní vagonky.

Jenže ani v roce 2021 se neví, kdy se tak stane. „Územní řízení zatím nebylo ukončeno. V současnosti aktualizujeme doklady, které měly omezenou časovou platnost. Po jejich předání stavebnímu úřadu bude možné v územním řízení pokračovat, vydání územního rozhodnutí předpokládáme v druhé polovině letošního roku,“ uvedl mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda.

Problémem zůstává neukončené jednání s dvěma vlastníky nemovitostí, bez nichž by nebylo možné objížďku a rozšířenou křižovatku ulic 2. května a R. Tomáška postavit. Ve hře bylo i případné vyvlastnění.

„To stále nelze vyloučit, upřednostňujeme však dohodu. Správa železnic nechala vypracovat nový znalecký posudek, který zohlední aktuální cenovou úroveň a novelizaci zákona o urychlení dopravní infrastruktury. V současné době probíhají další jednání,“ přiblížil současný stav mluvčí Gavenda.

Studénka výstavbu podjezdu bez objížďky nemůže povolit. „To by všechny kamiony jezdily přes centrum města, kolem školy i školky. Navíc most přes Butovický potok má nižší nosnost než pro mnohatunové soupravy,“ vysvětlil starosta města Libor Slavík.

Poslední termín zahájení stavby se z února 2022 proto musí opětovně posunout. „Vzhledem k časové náročnosti územního řízení probíhají aktualizace plánu organizace výstavby. Zahájení stavby momentálně předpokládáme začátkem roku 2023,“ nastínil Gavenda ze Správy železnic.



Studénecký starosta průtahy chápe, ale současně si přeje, aby stavba začala co nejdříve. „Co naděláme, musíme počkat. Ale čím dříve se místo vyřeší, tím lépe, bude to pro klid všech,“ poznamenal s tím, že se snad podaří podjezd s objížďkou zprovoznit dříve, než se bude připomínat deset let od tragédie.

Ve srovnání se stavem v době nehody železniční přejezd sledují kamery s automatickým přenosem řidičských provinění přímo na policii, závory dostaly mnohem výraznější a blikající osvětlení a díky speciální konstrukci je lze mnohem snadněji přerazit.