Vraky z tragické nehody mizí od trati, nebezpečný přejezd se předělávat nebude

Omezení dopravy a odklon autobusových linek způsobí až do září stavba nové okružní křižovatky v Ostravě – Svinově. Svou podobu změní křižovatka ulic Polanecká a Bílovecká.

Mimořádná návštěvnost. Beats for Love ohlásil jednodenní i celkový rekord

Festival taneční a elektronické hudby Beats for Love překonal v svém desátém ročníku návštěvnický rekord z roku 2022. Do areálu v Dolních Vítkovicích přišlo od středy do soboty 162tisíc lidí, což je...