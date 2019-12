Výkupy pozemků u přehrady Nové Heřminovy převezme ŘSD, lidem nabídne méně

Pozemky potřebné pro stavbu silnice I. třídy mezi Novými Heřminovy a Zátorem státní podnik vykupoval dva roky.

„Ocenění vycházelo ze zásad vládního usnesení z roku 2008, které stanovilo výkupní ceny pro samotnou přehradu a související protipovodňová opatření,“ uvedl investiční ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak.



Ani za vyšší cenu, než je u výkupů pro silniční tahy běžné, se ale nepodařilo získat všechno. „Chybí vykoupit nemovitosti za zhruba dva miliony, jde o 32 procent z pozemků soukromých osob a obce Nové Heřminovy,“ dodal Janoviak s tím, že lidé byli na změnu upozorněni.

Ceny se podle něj sníží výrazně. „U každého vlastníka je to individuální. Pokud bych měl uvést konkrétní příklad, máme výkup pozemku za půl milionu, ale když do toho vstoupí ŘSD, tak to bude zhruba za 100 tisíc korun,“ vyčíslil.



Všechny pozemky stát nemá ani pro zátopu

Všechny pozemky nemá stát ani v případě zátopy přehrady, vzdorují dva soukromí vlastníci a obec Nové Heřminovy. Ta dlouhodobě žádá o nezávislé posouzení i jiných variant protipovodňové ochrany na horní Opavě, než je stavba přehrady.

„S vedením Povodí Odry jsme naposledy jednali v červenci, avizované podzimní jednání se neuskutečnilo. Na našem stanovisku se nic nemění,“ sdělil starosta obce Nové Heřminovy Ludvík Drobný.

Podle Povodí Odry jsou občané Nových Heřminov na straně stavby a problém je ve vedení obce, to ale starosta odmítá s tím, že jde o stanovisko většiny jejích obyvatel. „Máme rok po volbách. Kdyby lidé názor změnili, nejsem už teď starostou,“ konstatoval Drobný.

Lidé v Heřminovech chtějí například zachovat obloukový most, který je jejich chloubou, při budování přehrady by však měl vzít za své. Jednání jsou v patové situaci, mezi oběma stranami se odehrává administrativní válka. V případě pozemků pod silnicí ale obec upozorňuje, že výkup neblokuje.

„Nevíme o žádném pozemku ve vlastnictví obce Nové Heřminovy, který by měl být v kolizi s plánovanou přeložkou silnice I/45. Posílal jsem v minulém týdnu dotaz na Povodí Odry, o které konkrétní pozemky jde, odpověď zatím nemám,“ uvedl starosta.

Pokračovat budou demolice i menší stavby na řece Opavě

Podle Povodí Odry se postoj obce k přehradě nezmění. Počítá s vyvlastněním. „Bude to asi první obec, jejíž pozemky budou vyvlastňovány ve veřejném zájmu pro veřejně prospěšnou stavbu. Náš primární cíl je dojít k územnímu rozhodnutí, které bude v právní moci, což nám umožní vyvlastňovat. Náš předpoklad je rok 2021,“ odhaduje Janoviak. Žádost o územní řízení podnik podal před rokem.

Pokračovat se chystá v demolicích objektů v oblasti zátopy i opatřeních na horním toku řeky Opavy, která jsou s přehradou spojená. „Ta přehrada tam stát bude, jde jen o to, jestli dříve, nebo později,“ konstatoval generální ředitel Povodí Odry Jiří Tkáč.