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Univerzity v kraji vítají tisíce studentů. Táhne medicína, sociální obory i jádro

Žaneta Motlová
  6:45
Budoucí zubaři se pod odborným dohledem a v nových laboratořích Fakultní...

Budoucí zubaři se pod odborným dohledem a v nových laboratořích Fakultní nemocnice Ostrava učí vyrábět a posuzovat kvalitu zubních náhrad. (14. května 2025) | foto: Fakultní nemocnice Ostrava

Budoucí zubaři se pod odborným dohledem a v nových laboratořích Fakultní...
Budoucí zubaři se pod odborným dohledem a v nových laboratořích Fakultní...
Ostravská univerzita otevřela nový kampus, jehož výstavba stála 1,2 miliardy...
Filozofická fakulta Ostravské univerzity (11. září 2024)
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Moravskoslezské vysoké školy zahajují nový akademický rok s vysokým zájmem uchazečů z Česka i zahraničí. Na Vysokou školu báňskou – TUO, Ostravskou univerzitu a Slezskou univerzitu nastupují tisíce prváků, přičemž studenty ze zemí jako Indie, Japonsko či Kazachstán lákají nejen tradičně žádaná medicína či psychologie, ale i atraktivní novinky v podobě technologií v jaderné energetice nebo sociálně pedagogických oborů.

S novým akademickým rokem univerzity vítají tisíce studentů. Kromě těch tuzemských i ze zahraničí, mimo jiné až z Indie, Japonska či Kazachstánu.

Nejčastěji studenty na sever Moravy a Slezska táhne například studium medicíny a novinkou letošního roku jsou třeba technologie v jaderné energetice.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava pro nový akademický rok hlásí 6 757 nováčků a celkem 14 769 studujících.

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„Za každým číslem stojí konkrétní člověk, jeho očekávání, ambice a budoucnost. Těší mě, že si nás pro svou cestu vybralo tolik studentů,“ uvedl rektor VŠB-TUO Igor Ivan.

Ke studiu na Ostravské univerzitě nově nastupuje zhruba 4 400 studujících. „Na Ostravské univerzitě bude studovat přes 11 tisíc lidí,“ doplnil mluvčí školy Tomáš Neščák.

Slezská univerzita aktuálně eviduje na 5 700 studentů. „Nicméně jsme v období zápisů a ukončování studentských statutů. Do prvních ročníků máme zatím zapsáno zhruba 3 400 studentů, ale i toto číslo je stále živé,“ upřesnila mluvčí Slezské univerzity Žaneta Stránská.

Budoucí zubaři se pod odborným dohledem a v nových laboratořích Fakultní nemocnice Ostrava učí vyrábět a posuzovat kvalitu zubních náhrad. (14. května 2025)
Budoucí zubaři se pod odborným dohledem a v nových laboratořích Fakultní nemocnice Ostrava učí vyrábět a posuzovat kvalitu zubních náhrad. (14. května 2025)
Budoucí zubaři se pod odborným dohledem a v nových laboratořích Fakultní nemocnice Ostrava učí vyrábět a posuzovat kvalitu zubních náhrad. (14. května 2025)
Ostravská univerzita otevřela nový kampus, jehož výstavba stála 1,2 miliardy korun. Stavba nabízí studentům univerzity, ale i veřejnosti, běžeckou dráhu, lezeckou stěnu, workoutové hřiště, sportovní halu nebo menší koncertní sál. Pod jednou z budov se nachází také veřejné parkoviště s kapacitou 155 míst.
5 fotografií

Ze zahraničí míří na Slezskou sedm procent studujících, na Ostravskou osm procent a na VŠB bude z celkových 14 769 studujících 2 316 z jiné země.

Zájem o studium na moravskoslezských vysokých školách roste. Vysoká škola báňská přijala 15 612 přihlášek.

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„Zvýšený zájem jsme zaznamenali například ve studijním programu Smart Engineering, Stavební inženýrství a Ekonomika a technologie,“ upřesnila Lenka Kauerová, prorektorka pro studium. Novinkou je program Technologie v jaderné energetice či specifikace Kvantová informatika.

Lékaři, zubaři a psychologové

Na Ostravské zájemci letos i dlouhodobě nejvíce poptávali Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a Psychologii. „Největší meziroční nárůst mají Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Fyzioterapie, Sociální práce a Sociální pedagogika,“ uvedl mluvčí Neščák. Přihlášek škola přijala 17 798.

„Počet přihlášek je 7 574,“ doplnila čísla za Slezskou Stránská. Největší nárůst zájmu vykazují programy Sociální patologie a prevence, Ekonomika a management či Sociální politika ve veřejné správě.

Novinkou je Sociálně pedagogická práce s dětmi, mládeží a rodinou. Na tu se hned napoprvé hlásily tři stovky zájemců. „Odstartuje nám i 35. výročí Slezské univerzity,“ připomněla také Stránská.

8. září 2026
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Univerzity v kraji vítají tisíce studentů. Táhne medicína, sociální obory i jádro

Budoucí zubaři se pod odborným dohledem a v nových laboratořích Fakultní...

Moravskoslezské vysoké školy zahajují nový akademický rok s vysokým zájmem uchazečů z Česka i zahraničí. Na Vysokou školu báňskou – TUO, Ostravskou univerzitu a Slezskou univerzitu nastupují tisíce...

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