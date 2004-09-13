náhledy
Zatímco v údolí pod Beskydami se už hlásí jaro, hřebeny sevřela klasická zima. Na oblíbené trase směrem k chatě Prašivá čekala na turisty náročná zkouška. Fotograf iDNES.cz se tam v pátek vydal po značce z Vyšních Lhot. A byla to doslova cesta z počínajícího jara do hluboké zimy. S rostoucí nadmořskou výškou se cesta měnila v hluboké bílé koryto, které prověřilo kondici.
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Cesta z obce Vyšní Lhota s výhledem na zasněženou Prašivou. Zatímco koně se už pasou na zelenající se trávě, vrcholky Beskyd si ještě drží bílou čepici. „Byla jsem překvapená, kolik sněhu na trase bylo. Sahal mi až do poloviny lýtek a vzhledem k tomu, že cesta nebyla vůbec prošlapaná, tak to bylo docela náročné,“ popsala turistka Eva Otýpková.
První kilometry z Vyšních Lhot vypadají nevinně, ale s přibývajícími výškovými metry přituhuje. Modrá a červená značka se pod náporem čerstvé nadílky doslova ztratily. „Před týdnem jsem byla na Smrku, kde byl taky ještě sníh, ale tam mě nepřekvapil tolik jako dneska tady. Čekala jsem ho, ale ne v takovém množství,“ komentovala zvrat počasí Otýpková.
Na červené turistické trase směřující na Prašivou v Beskydech je zastavení naučné stezky, kterou spravuje Chata Prašivá. Na stromě je umístěna dřevěná tabulka s osvětou o přírodě a pod ní je klasická červená turistická značka.
Úsek červené turistické trasy, která stoupá k vrcholu Prašivá v Beskydech. Právě v tomto místě se les otevírá do širší cesty a bývá při sněhové nadílce jedním z nejfotogeničtějších míst celého výstupu.
Tohle místo je naprosto ikonické pro zimní výstup na Prašivou v Beskydech – jde o zasněžený úsek červené hřebenové trasy, kde se cesta zužuje mezi stromy a keři, které pod náporem sněhu vytvářejí pohádkovou bránu.
Vyhlídka z hřebene Prašivé, kde se otevírá panoramatický výhled na zasněžené beskydské údolí a protější hřebeny. Právě tyto otevřené prostory ukazují plnou sílu letošního březnového sněžení.
Pohled na zasněžené dětské přírodní hřiště, které se nachází přímo u Chaty Prašivá. Dřevěné herní prvky z akátového dřeva a lanové prolézačky pod náporem čerstvého sněhu úplně změnily svou podobu a vypadají jako ledová skulptura.
Cíl každého výšlapu na vrchol – dřevěný kostelík svatého Antonína Paduánského na Prašivé. Pod čerstvou březnovou peřinou sněhu vypadá tato historická památka z roku 1640 naprosto magicky a připomíná spíše vánoční pohlednici.
Chata Prašivá se svou charakteristickou dřevěnou věžičkou. Pod čerstvou březnovou peřinou sněhu vypadá i tato chata z roku 1921 jako vystřižená ze staré pohlednice.
Duchovní zastavení U svatého Josefa. Dřevořezba patrona tesařů a pracovitých lidí hlídá cestu na beskydský hřeben. Bílá vrstva na stříšce jen podtrhuje klid, který tady v lese panuje.
Pohled z hřebene Prašivé směrem na severozápad odkrývá rozhraní mezi horami a hustě osídlenou pánví. Z tohoto místa můžete při dobré viditelnosti sledovat linii obcí od Vyšních Lhot přímo pod svahem, přes Raškovice a Janovice až k horizontu, kde se rýsuje silueta Frýdku-Místku.
