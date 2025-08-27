Drama na Pradědu. Jízdy na kole i na koloběžce skončily těžkým zraněním

První případ se stal po 14. hodině. Devatenáctiletá žena na koloběžce jela z Pradědu, když se střetla s cyklistou.
„Utrpěla poranění pravostranných končetin, zad a pánve. Na místě spolu s horskou službou zasahovala pozemní posádka záchranářů z Vrbna pod Pradědem a ostravský vrtulník,“ uvedl krajský mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.
Těžce zraněná dívka nakonec skončila ve stabilizovaném stavu v péči odborníků na urgentním příjmu ostravské fakultní nemocnice.
Uplynuly sotva dvě hodiny a na stejné místo se záchranáři vraceli. Tentokrát k 28letému cyklistovi, který při sjíždění Pradědu spadl z kola do srázu. „Přivodil si otevřenou ránu břicha a poranění kyčle. Ze srázu, kde zůstal po pádu ležet, jej museli vyprošťovat pomocí páteřního rámu,“ popsal mluvčí Humpl.
Záchranáři poskytli muži všechny nezbytné lékařské zákroky nutné před transportem, poté ho převezli na horské středisko Ovčárna a odtud už ho opět vrtulník přepravil do ostravského traumatologického centra.