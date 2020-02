Boj věřitelů o pozemky kolem Pradědu za desítky milionů se zamotává

Když 31. října 2018 rozhodl samosoudce ostravského krajského soudu o zahájení insolvenčního řízení, které sami na sebe navrhli manželé Figurovi, zřejmě netušil, že ani v roce 2020 nebude stále zřejmé, o jaký druh insolvenčního řízení vlastně půjde.

Zatímco manželé Figurovi požadují řešení úpadku oddlužením, část věřitelů trvá na klasickém insolvenčním řízení. Část dluhů totiž podle nich vznikla podnikatelskou činností.

A klid do rozhodování soudu nepřinesl ani insolvenční správce, který už od podzimu loňského roku veřejně vyjadřuje své „pochybnosti o poctivém záměru dlužníka“. Ty zopakoval i na začátku února. Problematické je podle insolvenčního správce hlavně vykupování pohledávek vybraných věřitelů.

„Byť insolvenční správce i státní zástupce upozorňovali na silné otřesení předpokladem poctivosti záměru dlužníků především (...) selektivním výběrem hrazených pohledávek s motivací ovlivnit průběh insolvenčního řízení podle představ dlužníků, tak dlužníci v těchto – minimálně pro insolvenčního správce – neprůhledných krocích, pokračují dodnes,“ napsal insolvenční správce Marián Tomko ve zprávě.

Státnímu zástupci se odkupy pohledávek nepozdávají

Naráží tím především na fakt, že do insolvenčního řízení vstoupila na straně manželů Figurových společnost C. C. Leasing, která začala vykupovat pohledávky některých věřitelů – hlavně těch, kteří byli proti řešení insolvence oddlužením.

Na to upozornilo i státní zastupitelství. „Poctivost záměru dlužníka je podle KSZ (krajské státní zastupitelství - pozn. red.) silně otřesena především jeho postupem v rámci hrazení pohledávek nezajištěných věřitelů,“ napsal státní zástupce Robert Hradišťan.

Posledním podobným krokem bylo odkoupení pohledávky Zdeňka Talaše, největšího věřitele manželů Figurových. Od něj společnost C. C. Leasing odkoupila pohledávky v polovině ledna.

Věřitelé přihlásili pohledávky převyšující 87 milionů korun

„Celý průběh řízení mi připadá hodně nestandardní, ale už nejsem věřitelem, takže to nebudu komentovat,“ řekl Talaš.

Ani manželé Figurovi nechtějí řízení dlouhodobě komentovat. Jejich právní zástupce Michal Žižlavský ale tvrzení insolvenčního správce i státního zástupce odmítá.

„Postup investora (C. C. Leasing – pozn. red.) nelze dle mínění dlužníků posuzovat v žádném případě jako postup nezákonný, jak konstatuje státní zástupce ve vyjádření. Investor postupoval při vyplácení v souladu s hmotněprávní úpravou občanského zákoníku.“

Věřitelé před patnácti měsíci přihlásili pohledávky ve výši přesahující 87 milionů korun. Insolvenční správce a manželé Figurovi souhlasili s pohledávkami za 34 milionů korun, další pohledávky za 37 milionů korun popřeli.