Po páteční sedmé hodině ranní kontaktovala tísňovou linku záchranné služby kolegyně poraněné ženy.
„Žena byla zavalena paletami vážícími dohromady okolo dvou set kilogramů. Na místo byl vyslán pozemní záchranářský tým z Dolního Benešova a vzlétl také ostravský vrtulník,“ uvedl mluvčí krajské záchranky Lukáš Humpl.
Čtyřiapadesátiletá žena vyvázla s poraněním hrudníku, břicha, zad a dolních končetin. Po události lékař nemohl vyloučit ani vnitřní krvácení.
„Zasahující posádky ženu ošetřily a nitrožilně podaly léky tišící bolest. Zraněná byla letecky transportována do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde byla ve stabilizovaném stavu předána do další péče týmu urgentního příjmu,“ doplnil Humpl.
