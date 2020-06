Prach v ovzduší svědčí přenosu koronaviru a zvyšuje úmrtnost, tvrdí studie

12:00 , aktualizováno 12:00

Tam, kde je špatné ovzduší, je vyšší riziko přenosu koronaviru i úmrtí na něj. Ukazují to studie amerických a čínských vědců. To není dobrá zpráva pro Slezsko, v případě vypuknutí epidemie by oblast patřila k nejzasaženějším.