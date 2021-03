Firmy v Moravskoslezském kraji hlásí rekordní úbytky prachu v ovzduší

O více než dvanáct procent snížila v loňském roce emise tuhých znečisťujících látek (TZL) ostravská huť Liberty Ostrava.



„V roce 2020 huť stlačila emise TZL na historické minimum 284 tun, což oproti předchozímu roku představuje zlepšení o dvanáct procent,“ komentovala loňský výsledek mluvčí Liberty Ostrava Barbora Černá Dvořáková. „Jde o nejnižší hodnotu v sedmdesátileté historii huti. Toto množství tvoří méně než 15 procent emisí oproti stavu v době privatizace huti v roce 2003 a méně než jedno procento v porovnání s 80. lety 20. století.“

Stěžejním důvodem snížení emisí v Liberty byla podle všeho hlavně krize, kterou firma loni procházela. Kvůli výpadku výroby totiž odstavila na několik měsíců jednu ze svých vysokých pecí, které jsou velkým zdrojem polétavého prachu.

Druhý velký hutní závod v regionu, Třinecké železárny, naopak oproti roku 2019 množství TZL vypuštěných do ovzduší mírně zvýšil.

„V loňském roce množství TZL oproti roku 2019 mírně stouplo, ze 128 na 152 tun. Důvodem je vyšší objem výroby,“ přiblížila výsledek mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková. „S výjimkou loňska jsme v posledních šesti letech v tomto směru díky masivním investicím do technologií odprášení výrobních agregátů stále klesali na historicky nejnižší hodnoty. Nyní už budeme oscilovat zhruba na těchto číslech, která se budou měnit v závislosti na objemu výroby,“ doplnila mluvčí.

Za snížením jsou investice, hlásí firmy

Rekordní pokles v loňském roce zaznamenali v oblasti emisí TZL také ve společnosti Veolia Energie ČR. Ta v kraji provozuje například Teplárnu Karviná nebo Elektrárnu Třebovice. „V loňském roce jsme snížili emise TZL v kraji meziročně o 24 procent a dostali se na třetinu množství prachu vypouštěného v roce 2015,“ popsal situaci ve firmě Radek Sandri, ředitel pro teplárenství Veolia Energie ČR.

Šestice tepláren a elektráren skupiny Veolia v kraji loni vypustila 45 tun TZL, v roce 2015 to bylo 130 tun. „Na výrobu tepla a vypouštěné emise má vliv jak počasí, tak investice, a to zcela zásadně. Například do ekologizace Teplárny Karviná jsme investovali na 650 milionů korun, čímž se snížilo množství prachu o zhruba polovinu,“ dodal ředitel.

Ještě výraznějšího snížení dosáhli v Elektrárně Dětmarovice. „Emise TZL se zde loni snížily oproti roku 2016 na desetinu. Díky stamilionovým investicím klesly z 99,7 tuny v roce 2016 na 9,4 tuny,“ prozradil mluvčí ČEZ Vladislav Sobol.

Firmy ale nejsou jediným zdrojem TZL v kraji. „U průmyslových provozů se množství produkovaných TZL dlouhodobě zlepšuje, ale nedává to celkový obraz o stavu životního prostředí,“ komentuje zlepšení Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika. „Je tady ale ještě spousta dalších zdrojů, jako jsou lokální topeniště nebo doprava.“