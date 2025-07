Ceny pozemků navíc rostou, a to o deset až dvacet procent ročně. Za metr čtvereční v kraji se u atraktivních lokalit vyšplhaly až na čtyři tisíce korun za metr čtvereční, výrazně se však liší podle místa. Na Bruntálsku jsou běžně k mání pozemky okolo tisíce korun za metr.

„Po covidové pandemii patřily stavební pozemky mezi méně žádané nemovitosti. Na výsluní zájmu byly spíše byty a starší rodinné domy vhodné k rekonstrukci, zejména díky možnostem čerpání dotací z programu Nová zelená úsporám. Dnes se však karta obrací – zájem o pozemky začíná opět výrazně růst,“ přiblížil Richard Kurko z frýdecko-místecké Kurko reality.

„Stagnaci způsobil zejména nárůst cen stavebních materiálů v období krize. Nestavělo se tolik, proto nebyla ani poptávka po pozemcích. Teď se ceny stavebních materiálů stabilizovaly a začíná se opět více stavět,“ objasnil Jan Kunz, regionální manažer pobočky realitní kanceláře Sting v Ostravě-Porubě.

Nejnižší ceny jsou na Bruntálsku

Rozhodujícím kritériem z pohledu zákazníků bývá celková cena. „Nejvyhledávanější jsou pozemky, jejichž cena nepřesahuje dva a půl milionu korun. Samotná výměra není tak důležitá jako celková částka,“ popsal Kurko s tím, že klíčovými podmínkami zůstávají napojení na elektřinu a vodovod a také zajištěný právní i fyzický přístup.

Samotné ceny za metr čtvereční se napříč krajem výrazně liší. „V okolí velkých měst, jako je Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, když je to dobrá lokalita s dostupností MHD, tak jsou dnes ceny na čtyřech tisících korun za metr, samozřejmě u zasíťovaných pozemků,“ uvedl Kunz. „Naopak na Bruntálsku jsou běžné ceny i tisíc korun za metr.“

„Na Karvinsku se ceny za zasíťovaný pozemek pohybují okolo 2 200 až 2 500 korun za metr,“ sdělila karvinská makléřka Nela Lesňáková Matušková, loňská krajská vítězka ankety Realiťák roku, kterou organizuje server Reality.iDNES.cz.

Na Frýdecko-Místecku jsou dnes podle Kurka ceny atraktivních parcel v rozmezí 2 200 a 3 tisíc korun za metr. „Na Novojičínsku je průměrná cena okolo 2 200 korun za metr,“ doplnil makléř Ctirad Vašica z kanceláře Reality v kostce. „V Opavě nějaký větší pohyb na trhu se stavebními pozemky nevidíme, což je ale dáno zřejmě tím, že připravených stavebních pozemků je tady dlouhodobý nedostatek,“ konstatoval Ondřej Veselý z 1. opavské realitní.

Kromě dobré dostupnosti služeb a základní občanské vybavenosti rozhodují o atraktivitě a ceně lokality i další faktory. „Důležité je zasíťování, ale je nutné zjistit, zda je kapacita sítí dostatečná, například zda se u vodovodu počítá s novou výstavbou,“ připomněla Nela Lesňáková Matušková.

„Pro některé lidi hraje důležitou roli orientace pozemku na světové strany. Velmi důležitá je ale i příjezdová cesta. Pokud chce například kupec úvěr na stavbu domu, bez příjezdové cesty nemá šanci,“ podotkl Vašica. Jedním z aspektů, které ovlivňují trh se stavebními pozemky, je skutečnost, že přibývají jen velmi málo.

„Půdy nepřibývá a proměnu orné půdy na stavební limitují rozvojové plány obcí, které se tak často nemění,“ popsala Nela Lesňáková Matušková. „Každý měsíc přibude v nabídce v jednom okrese jen zhruba pět šest nových pozemků,“ informoval Jan Kunz.

Podobně jako byty se stávají stavební pozemky cílem investorů. Nárůst ceny se v kraji pohybuje většinou o deset až dvacet procent za rok. „V atraktivních lokalitách to však může být ještě více, přičemž na rozdíl od bytů, kde třeba musíte platit do fondu oprav a řešit další věci, stačí pozemek jen dvakrát do roka posíct, jak přikazuje zákon. A prodat se dají prakticky obratem,“ řekl Vašica.