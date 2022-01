Teplý bazén zatím v Ostravě-Jihu nevznikne, město investora nenašlo

Zájem o nabízený pozemek ve Svazácké ulici projevila jen skupina AD Group. Podala dokonce dvě nabídky. V jedné se zavázala postavit sauny a wellness centrum se zážitkovými bazény. Ve druhé nabídla navíc i plavecký bazén, ale pod podmínkou, že na jeho nákladech se bude finančně podílet město.

Radní o obou nabídkách jediného zájemce rozhodovali tento týden. Dali na doporučení výběrové komise a nevybrali žádnou z variant.

„Rada města se usnesla, že nezahájí jednání o prodeji pozemku ve Svazácké ulici s privátním investorem, protože ani jedna z jeho nabídek nesplňovala zadávací kritéria,“ potvrdil ostravský primátor Tomáš Macura.

Město nabídne pozemky k prodeji znovu

Podle něj město potřebuje moderní akvapark s odpovídajícími službami, ale vybudovat by ho měl privátní investor.

„V nejbližší době znovu nabídneme k prodeji pozemky hřiště ve Svazácké ulici, které jsou určeny pro sportovní a volnočasové aktivity. Zpřesníme však podmínky. Budeme o nich teprve jednat, ale zřejmě záměr vyhlásíme pouze ve variantě, která bude obsahovat i bazén,“ nastínil Macura.

I radní Jihu chtějí, aby tam vznikl krytý akvapark. „Město co nejdříve vypíše nabídku pozemku a my budeme doufat, že případný zájemce splní zadaná kritéria. Naší prioritou je, aby tam stál akvapark, kde by lidé mohli plavat i v teplejší vodě. Mělo by jít o podobné, ale větší zařízení, jako je třeba na Olešné,“ uvedl místostarosta Jihu Jan Dohnal.

Původní projekt už je zastaralý

V minulosti již měla radnice Jihu zpracovaný projekt na akvapark za zhruba 450 milionů. V provozu měl být asi od roku 2014. Bývalé vedení města ale jeho stavbu nedoporučilo a teď už je projekt zastaralý.

Kdy se město dočká krytého akvaparku, není jasné. Pravděpodobnější je, že dřív vznikne na Jihu plavecký bazén s chladnější vodou určený hlavně sportovcům, jehož stavbu už plánuje Moravskoslezský kraj.

„Uvažujeme o výstavbě bazénu pro sportovní plavání v Ostravě-Zábřehu, v prostoru mezi třemi krajskými školami ve Středoškolské ulici. Bazén by využívali žáci Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových, přilehlých škol a sportovci z Klubu plaveckých sportů v Ostravě,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

Zpracovaná studie potvrdila, že zvolené místo je pro výstavbu vyhovující. Náklady odhadla asi na 270 milionů.

„O pokračování příprav stavby bazénu rozhodneme v nejbližších měsících. Pokud se najdou finanční prostředky i z jiných zdrojů, může kraj podat žádost o územní rozhodnutí ještě letos. Stavba by pak mohla začít v roce 2024,“ podotkl náměstek Folwarczny.