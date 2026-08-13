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I jediná jiskra nebo horký výfuk teď zapálí les či pole, varují vědci

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  6:13

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„Klíčová je vlhkost materiálu,“ vysvětluje Martin Trčka z katedry požární ochrany VŠB-TUO. V ruce drží suchou trávu, která je v horkém létě extrémně náchylná k zapálení pouhou jiskrou, například při sečení. | foto: VŠB-TU

Vysoké letní teploty a dlouhodobé sucho výrazně zvyšují riziko vzniku lesních a polních požárů, varují vědci z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. K zapálení vyschlé vegetace stačí pouhá jiskra z nárazu žací lišty na kámen, odhozený nedopalek, horký výfuk auta nebo i proudění tepla z táboráku pod korunami stromů.

Ohraničit táborák kameny nestačí. Zapálit les dokáže v suchém létě jedna malá jiskra nebo jen proudění horkých plynů a tepla z ohniště. Odborníci proto zdůrazňují nutnost opatrnosti a v případě vzniku ohně radí jednat bez prodlení, protože požár o velikosti několika metrů už lidé sami uhasit nezvládnou.

Například louka či pole mohou vzplanout také při sečení. Stačí, aby žací lišta narazila na kámen. Když k tomu dojde, rozhoduje rychlost reakce.

Vznik a šíření požárů dlouhodobě zkoumají odborníci z katedry požární ochrany Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Laboratorní testování vznětlivosti. Výzkumnice z Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO připravuje vzorek suché vegetace pro analýzu v kalorimetru, který měří množství uvolněného tepla při hoření.

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„Klíčová je vlhkost, zvlášť v tomto období,“ konstatoval jeden z výzkumníků Martin Trčka.

Když se objemová vlhkost materiálu dostane na hodnoty okolo deseti procent, je velmi náchylný k zapálení. A právě vysoké teploty a dlouhodobé sucho zvyšují náchylnost jindy vlhké vegetace k požáru.

Šance na bleskové vzplanutí zároveň zvyšuje měrný povrch materiálu – ten je tím větší, čím je materiál tenčí. Ten pak velmi dobře sdílí teplo z iniciačního zdroje.

Stačí k tomu jedna jiskra či odhozený nedopalek. Nebo rozdělání ohně blízko stromů. „Pokud založíte oheň uprostřed lesa, kde jsou koruny stromů relativně nízko, může proudění horkých zplodin hoření a konvekce způsobit zapálení koruny stromu. To platí zejména u jehličnatých stromů,“ varoval Martin Trčka.

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Jiskru může způsobit i náraz žací lišty na kámen při sečení louky či pole. „Podobně při práci s motorovou pilou můžete zasáhnout skobu nebo hřebík ve stromě. Jiskra pak může dopadnout do suché trávy a založit požár,“ dodal.

Oheň kvůli horkým výfukům

Nedoporučil ani při parkování couvat do blízkosti vysoké trávy. Tu snadno zapálí žhavý výfuk.

Při požáru je důležité reagovat rychle. Otálet by lidé neměli s přivoláním hasičů. Zasáhnout ale mohou i sami. „Důležité je nezmatkovat. Malá ohniska lze někdy ušlapat nebo jinak lokalizovat,“ poradil expert.

Dodal však, že hořící plochu o velikosti několika metrů čtverečních a plameny s výškou kolem jednoho metru, už není snadné zvládnout bez profesionální techniky.

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