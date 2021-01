Vyšetřování tragického žhářského útoku v bohumínském věžáku brzdí epidemie

Policie v souvislosti s vícenásobnou vraždou obvinila čtyřiapadesátiletého muže. Přiznal se, motivem jeho žhářského útoku byly spory v rodině.



Podle dozorujícího státního zástupce Michala Króla se nicméně vinou epidemie koronaviru například odkládají výslechy či se déle čeká na znalecké posudky.

„Obecně to vidím ve všech trestních věcech. Epidemie negativně komplikuje práci policie. Lidé, které čeká výslech, jsou například v karanténě nebo nemocní. Stejně epidemie postihuje i policisty či soudní znalce,“ uvedl Król.

Komplikace se tak podle něj nevyhnuly ani bohumínské kauze. A to i přesto, že se pachatel krátce po činu přiznal.



„Nyní čekáme na řadu procesních úkonů. Včetně důležitých znaleckých posudků a dalších výslechů,“ řekl žalobce.

Dodal, že momentálně si nedovede představit ukončení vyšetřování během zimy. „Je pravděpodobné, že to bude až v průběhu jarních měsíců,“ řekl.



Podle něj ale nelze nyní spekulovat, o kolik by vyšetřování bylo za normálních okolností rychlejší. „Ne, nechci odhadovat, ale kratší by bylo,“ uvedl.

Útočníkovi hrozí výjimečný trest

Podle něj je tak reálné, že do konce jara by mohl podat k soudu návrh na obžalobu, pokud to výsledky vyšetřování umožní.



„Nelze ale v tuto chvíli ani vyloučit dohodu o vině a trestu,“ řekl.



9. srpna 2020

Tento institut, který umožňuje právě uzavření dohody mezi obviněným a žalobcem, lze podle něj využít i u takto závažných zločinů. „V tomto případě jsme o tom ale ještě nejednali,“ dodal.

Policisté útočníka obvinili z vraždy a obecného ohrožení. Hrozí mu až výjimečný trest včetně doživotí.



Obviněný nezvládl fakt, že jej manželka opustila a nastěhovala se do bytu, kde bydlel její syn s družkou a svým synem. Právě tento byt muž 8. srpna odpoledne zapálil. Uvnitř se konala oslava narozenin a bylo tam 15 lidí.

Dveře obviněný podle policie polil přineseným benzínem a zapálil. Požár se rychle šířil. Oheň v bytě zabil útočníkovu manželku, syna, vnuka a jeho matku. Zemřely i další dvě děti pozvané na oslavu. Dalších pět lidí zemřelo po pádu z okna. Čtyřem se podařilo z bytu uniknout přes balkon.