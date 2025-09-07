Ve Vrbně pod Pradědem vzplála střecha rodinného domu, škoda 10 milionů

  11:01
Škodu za deset milionů korun způsobil sobotní požár střechy rodinného domu ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku. Kvůli požáru museli hasiči vyhlásit druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Nikdo se nezranil, příčina požáru zatím není zřejmá.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Hasiči Moravskoslezského kraje

Hasiči k požáru vyjeli krátce před 20. hodinou, postupně na místo vyrazilo devět jednotek včetně dobrovolnických.

„Při příjezdu prvních jednotek již plameny zachvátily pergolu, podkroví a střechu rodinného domu. Hašení jsme zahájili šesti vodními proudy. Vodu jsme dopravovali na místo zásahu kyvadlově pomocí cisteren,“ sdělil mluvčí hasičů Tomáš Čáp.

Za hodinu a půl se hasičům podařilo zabránit dalšímu šíření požáru, zcela ho zlikvidovali před nedělní 01:00. „Pro následné rozebírání konstrukcí si velitel zásahu povolal na místo výškovou techniku. Kontrolu místa požáru prováděly jednotky až do ranních hodin,“ doplnil Čáp.

Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel hasičů.

7. září 2025  11:01

Školáci si na Art & Science vyzkoušeli jednoduché vědecké experimenty

Kampus VŠB – Technické univerzity Ostrava se ve čtvrtek proměnil v centrum technických zajímavostí, kreativity, vědy a zábavy. Festival Art & Science, který univerzita pořádá už od roku 2015, znovu...

5. září 2025  8:59

Babiš opět mezi lidmi. Berli na ochranu nepřijal, ze stánku ANO takřka nevyšel

Tři dny po útoku berlí v Dobré na Frýdecko-Místecku se šéf hnutí ANO a lídr moravskoslezské kandidátky Andrej Babiš vrátil do kolotoče předvolebních setkání s občany. Mítink v centru Ostravy se...

4. září 2025  18:24

