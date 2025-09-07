Ve Vrbně pod Pradědem vzplála střecha rodinného domu, škoda 10 milionů

Hasiči k požáru vyjeli krátce před 20. hodinou, postupně na místo vyrazilo devět jednotek včetně dobrovolnických.
„Při příjezdu prvních jednotek již plameny zachvátily pergolu, podkroví a střechu rodinného domu. Hašení jsme zahájili šesti vodními proudy. Vodu jsme dopravovali na místo zásahu kyvadlově pomocí cisteren,“ sdělil mluvčí hasičů Tomáš Čáp.
Za hodinu a půl se hasičům podařilo zabránit dalšímu šíření požáru, zcela ho zlikvidovali před nedělní 01:00. „Pro následné rozebírání konstrukcí si velitel zásahu povolal na místo výškovou techniku. Kontrolu místa požáru prováděly jednotky až do ranních hodin,“ doplnil Čáp.
Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel hasičů.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz