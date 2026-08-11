Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Z hořící kuchyně vynesli těžce popálenou seniorku, oživovali ji devět minut

Autor:
  13:37

Fotogalerie1

Pohled do požářiště dokumentuje sílu a intenzitu plamenů v rodinném domě ve Václavovicích u Ostravy. (10. srpna 2026) | foto: HZS MSK

Těžké popáleniny utrpěla v pondělí před polednem devětasedmdesátiletá žena při požáru rodinného domu ve Václavovicích u Ostravy,. Život seniorce nejprve zachránili hasiči, kteří ji vynesli z plamenů, a poté ženu devět minut oživovali záchranáři.

Oznámení o požáru dostali hasiči v 11:37 hodin. Na místo vyjely profesionální jednotky ze stanic Slezská Ostrava a Havířov, k tomu vyrazili dobrovolní hasiči z Vratimova a přímo z Václavovic.

Po příjezdu zjistili, že plameny zachvátily kuchyň ve druhém poschodí rodinného domu, budova navíc byla plná jedovatého kouře.

„Hasiči v chodbě domu nalezli ženu, vynesli ji ven a okamžitě zahájili resuscitaci, ve které pak pokračovala posádka zdravotnické záchranné služby,“ sdělila mluvčí hasičů Kamila Langerová.

Záchranáři pacientku zaintubovali, napojili na umělou plicní ventilaci, zajistili přístup do kostní dřeně pro podávání léčiv a infuzí a ošetřili popáleniny.

Ve shořelé kůlně v Hranicích našli lidské tělo, kriminalisté nařídili pitvu

„V deváté minutě rozšířené resuscitace došlo k obnovení funkčního srdečního rytmu pacientky. Seniorka však utrpěla inhalační trauma a popáleniny až třetího stupně na hlavě, hrudníku a horních končetinách,“ upřesnil krajské mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Záchranářský vrtulník pak ženu ve velmi vážném stavu přepravil na popáleninové centrum ostravské fakultní nemocnice.

Předběžná škoda byla stanovena na 800 tisíc korun a jak uvedla mluvčí hasičů, podařilo se uchránit hodnoty za asi tři miliony korun.

Okolnostmi případu se nyní společně s hasiči zabývají policisté. „Jakmile to okolnosti dovolily, proběhlo ohledání místa za účasti specialistů z oboru kriminalistické techniky a expertiz. V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti,“ konstatovala policejní mluvčí Eva Michalíková.

8. srpna 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Šikmý kostel, opučoři, Larischové. Co víte o zaniklém městě Karviná?

Obnova slavného šikmého kostela svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech je u...

Na místě staré Karviné, dříve výstavního města se zámkem, kostely, pivovarem, školami, nemocnicemi i hotely, dnes rostou stromy a tráva. Vyzkoušejte si kvíz historiků Jana Polakoviče a Petra Bindače,...

Horské chaty mají šanci obstát už jen jako rodinný podnik, říká chatař z hřebene Beskyd

Premium
Beskydská chata Kmínek na hřebenové trase mezi Bumbálkou a Visalajemi patří...

Za slunného letního víkendu si mnozí návštěvníci beskydské horské chaty Kmínek pomyslí, že to musí být zlatý důl. Aspoň podle množství prodaných halušek a jiného jídla a pití. Na hřebenové trase mezi...

Originál sochy Radegasta se bude stěhovat. Pohanský bůh získá vlastní svatyni

Vizualizace takzvané Radegastovy svatyně na náměstí Míru ve Frenštátě pod...

Originál slavné sochy Radegasta, který dnes stojí ve vestibulu radnice ve Frenštátu pod Radhoštěm, se bude stěhovat. Vedení podbeskydského města se rozhodlo najít pro něj nové umístění kvůli tomu,...

V jezeru na Opavsku plavou drobné medúzy. Dobré znamení, těší hygieniky

Poprvé se v Česku tyto medúzky objevily přibližně v polovině 20. století.

Návštěvníci hlučínské Štěrkovny na Opavsku pozorují ve vodě množství medúzek sladkovodních. „Včera jsem si byla zaplavat a viděla jsem jich stovky,“ řekla Julie Síkorová z Ostravy, které se...

Hradec – Baník 2:1, oslabenou Ostravu srazil dvěma přesnými zásahy Slončík

Sestřih zápasu
Královéhradecký záložník Tom Slončík se raduje ze svého druhého gólu proti...

Hradečtí fotbalisté ve 3. kole Chance Ligy zdolali Baník Ostrava 2:1 a připsali si druhé vítězství v sezoně. Slezané hráli od závěru prvního poločasu bez vyloučeného Skyby, přesto dokázali po...

Z hořící kuchyně vynesli těžce popálenou seniorku, oživovali ji devět minut

Pohled do požářiště dokumentuje sílu a intenzitu plamenů v rodinném domě ve...

Těžké popáleniny utrpěla v pondělí před polednem devětasedmdesátiletá žena při požáru rodinného domu ve Václavovicích u Ostravy,. Život seniorce nejprve zachránili hasiči, kteří ji vynesli z plamenů,...

11. srpna 2026  13:37

Vesmírné divadlo. Lidé mohou v ostravském planetáriu pozorovat zatmění Slunce

Hustá oblačnost znesnadňovala pozorování částečného zatmění Slunce. Maximum...

Pracovníci Planetária Ostrava připravují pro veřejnost sledování částečného zatmění Slunce, které nastane ve středu 12. srpna po devatenácté hodině večer. Půjde o první velké zatmění pozorovatelné z...

11. srpna 2026  10:34

Kouč Skuhravý přiznává: Možná se v Baníku vše vyvíjí pomaleji, než jsem si přál

Trenér ostravských fotbalistů Roman Skuhravý během utkání v Hradci

Den co den, už bezmála dva měsíce, se Roman Skuhravý snaží napumpovat do fotbalistů Baníku Ostrava svoje představy o tom, jak by mužstvo mělo hrát. Leč v dosavadních třech ligových utkáních hráči...

11. srpna 2026  9:23

Obecní retro koupaliště jsou pro radnice zátěží, ale lidé oceňují tamní klid

ilustrační snímek

Tradiční obecní koupaliště z doby socialismu i první republiky sice pro samosprávy představují značnou finanční zátěž, radnice se jich však vzdát nechce. Areály ve Staré Bělé, Trnávce nebo v...

11. srpna 2026  5:55

Propojka dálnic D48 a D56 ve Frýdku-Místku bude jen v jednosměrném provedení

ilustrační snímek

Slibovaná propojka dálnic D48 a D56 ve Frýdku-Místku sice vznikne, ale řidičům poslouží jen v jednom směru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje stavbu nejdříve na rok 2030 výhradně pro trasu z...

10. srpna 2026

Z Ukrajiny proudily stovky kilogramů fosforu na výrobu pervitinu. Soudí rodinný gang

Krajský soud v Ostravě začal projednávat rozsáhlou kauzu mezinárodního gangu,...

Krajský soud v Ostravě začal v pondělí projednávat část rozsáhlé drogové kauzy rodinného gangu, který podle obžaloby obchodoval s červeným fosforem pro výrobu pervitinu. Manželé, ženin otec a jeden...

10. srpna 2026  8:46,  aktualizováno  14:37

Těžké pády v bikeparku. Sedm zraněných dětí a mladistvých za víkend, letěl i vrtulník

O víkendu zasahovaly posádky Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského...

V Bikeparku Kopřivná na Bruntálsku se během uplynulého víkendu zranil nezvykle vysoký počet bikerů. Zdravotničtí záchranáři společně s Horskou službou Jeseníky od pátku do neděle ošetřili celkem...

10. srpna 2026  10:26,  aktualizováno  14:23

Originál sochy Radegasta se bude stěhovat. Pohanský bůh získá vlastní svatyni

Vizualizace takzvané Radegastovy svatyně na náměstí Míru ve Frenštátě pod...

Originál slavné sochy Radegasta, který dnes stojí ve vestibulu radnice ve Frenštátu pod Radhoštěm, se bude stěhovat. Vedení podbeskydského města se rozhodlo najít pro něj nové umístění kvůli tomu,...

10. srpna 2026  4:57

KVÍZ: Šikmý kostel, opučoři, Larischové. Co víte o zaniklém městě Karviná?

Obnova slavného šikmého kostela svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech je u...

Na místě staré Karviné, dříve výstavního města se zámkem, kostely, pivovarem, školami, nemocnicemi i hotely, dnes rostou stromy a tráva. Vyzkoušejte si kvíz historiků Jana Polakoviče a Petra Bindače,...

vydáno 10. srpna 2026

Motorkář ve Frýdku-Místku srazil chodce při předjíždění autobusu. Oba jsou zranění

ilustrační snímek

V neděli večer srazil motorkář ve Frýdku-Místku při předjíždění jiného vozidla chodce, který přecházel silnici. Oba utrpěli zranění, chodec těžká.

9. srpna 2026  22:13

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Hradec – Baník 2:1, oslabenou Ostravu srazil dvěma přesnými zásahy Slončík

Sestřih zápasu
Královéhradecký záložník Tom Slončík se raduje ze svého druhého gólu proti...

Hradečtí fotbalisté ve 3. kole Chance Ligy zdolali Baník Ostrava 2:1 a připsali si druhé vítězství v sezoně. Slezané hráli od závěru prvního poločasu bez vyloučeného Skyby, přesto dokázali po...

9. srpna 2026  17:01,  aktualizováno  19:18

Ústí nestačilo třígólové vedení, s Českou Lípou remizovalo. Příbram i Slavia otáčely

Petr Potměšil

V poločase vedli 3:0, přesto si musí fotbalisté Ústí nad Labem vystačit s remízou. Doma ve třetím kole druhé ligy s nováčkem Českou Lípou hráli po dvou vlastních brankách 3:3. V soutěži už tak není...

7. srpna 2026  20:41,  aktualizováno  9. 8. 16:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.