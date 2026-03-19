V Ostravě hoří střecha panelového domu, záchranáři uzavřeli okolí

  12:00aktualizováno  12:29
Záchranné složky aktuálně zasahují v centru Ostravy v Nádražní ulici, kde hoří střecha panelového domu. Kvůli zásahu jsou uzavřené komunikace Nádražní a Bieblova. Na místě jsou všechny složky IZS, dbejte jejich pokynů, vyzvali policisté na síti X.
ilustrační snímek | foto: Hasiči Moravskoslezského kraje

Podle ČTK se tři lidé nadýchali zplodin a jsou v péči lékařů. Asi 15 lidí muselo opustit domov.

Hasiči s výškovou technikou zasahují u požáru střechy panelového domu v Nádražní ulici v centru Ostravy.

„Jedná se o požár střechy bytového domu na ulici Nádražní v Ostravě. Vyhlášen tam byl II. stupeň požárního poplachu. Je zde šest jednotek hasičů a 13 kusů techniky,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.

Na místě probíhá evakuace, kdy shromáždiště pro evakuované je na parkovišti ulice Poděbradova 66. Policisté ve spolupráci s městskými strážníky vymezili bezpečný perimetr.

„Můžeme potvrdit, že se jedná o požár střechy bytového domu s osmi nadzemními podlažími. Na místě evidujeme tři osoby, u kterých došlo k nadychani zplodin hoření a jsou v péči zdravotníků,“ uvedla mluvčí hasičů.

Hasiči pracují na dohašování skrytých ohnisek ohně. Požár střechy panelového domu se již dále nešíří.

Preventivní evakuace obyvatel zasaženého vchodu byla dokončena. Podle předběžných zpráv nedošlo k žádným vážným zraněním.

Dopravní omezení a změny se týkají i ostravské MHD. Ulice Nádražní (v úseku u křižovatky s Bieblova) zůstává pro automobily i chodce uzavřena. Tramvajové linky projíždějící centrem (zejména směr Hlavní nádraží) jsou odkláněny.

