V Ostravě hoří střecha panelového domu, záchranáři uzavřeli okolí

Podle ČTK se tři lidé nadýchali zplodin a jsou v péči lékařů. Asi 15 lidí muselo opustit domov.
„Jedná se o požár střechy bytového domu na ulici Nádražní v Ostravě. Vyhlášen tam byl II. stupeň požárního poplachu. Je zde šest jednotek hasičů a 13 kusů techniky,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Na místě probíhá evakuace, kdy shromáždiště pro evakuované je na parkovišti ulice Poděbradova 66. Policisté ve spolupráci s městskými strážníky vymezili bezpečný perimetr.
„Můžeme potvrdit, že se jedná o požár střechy bytového domu s osmi nadzemními podlažími. Na místě evidujeme tři osoby, u kterých došlo k nadychani zplodin hoření a jsou v péči zdravotníků,“ uvedla mluvčí hasičů.
Hasiči pracují na dohašování skrytých ohnisek ohně. Požár střechy panelového domu se již dále nešíří.
Preventivní evakuace obyvatel zasaženého vchodu byla dokončena. Podle předběžných zpráv nedošlo k žádným vážným zraněním.
Dopravní omezení a změny se týkají i ostravské MHD. Ulice Nádražní (v úseku u křižovatky s Bieblova) zůstává pro automobily i chodce uzavřena. Tramvajové linky projíždějící centrem (zejména směr Hlavní nádraží) jsou odkláněny.