Hasiči se o požáru v zemědělském areálu dozvěděli v pondělí zhruba v 17:00. „Na místo postupně vyjelo dvanáct jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů,“ konstatovala mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.
Podle policejní mluvčí Nikol Bočkové hořely asi tři stovky balíků slámy. Vzhledem k tomu, že se poblíž nikdo nenacházel, nebyla nutná evakuace.
Při příjezdu prvních hasičských vozů byla hromada z balíků slámy požárem zcela zasažena. „Hasiči soustředili svou činnost nejen na likvidaci samotného požáru, ale také na ochlazování stěny přilehlé nádrže na siláž. K tomu bylo využito několik vodních proudů a monitor,“ popsala Langerová s tím, že vzhledem k rozsahu a náročnosti zásahu byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu.
Vzhledem k mohutnému kouři rozptýlenému do okolí, navíc s průvodním zápachem, byli o situaci informováni lidé žijící v okolí. „Hromadně obdrželi textové zprávy s doporučením, aby nevětrali,“ konstatovala mluvčí hasičů.
Do zásahu vyrazily i speciální prostředky ze záchranného útvaru hasičů, který shodou okolností sídlí právě v Hlučíně. „V nočních hodinách byl na místo nejprve vyslán teleskopický manipulátor JCB 525, který byl v průběhu noci následně posílen o pásový nakladač CAT 973D,“ připojila mluvčí útvaru Jana Urbancová. Dodala, že na závěr akce ještě vyjede pásové rypadlo.
Hasiči museli velký stoh rozhrabat a důkladně prolévat vodou. „Lokalizaci požáru ohlásil velitel krátce po půl osmé ráno, zásah však stále pokračuje,“ informovala Langerová okolo 10:00.
Příčina vzniku ohně zatím není známá, po dohašení se tím budou zabývat jak policisté, tak i hasičští vyšetřovatelé. Předběžná škoda je vyčíslena na 300 tisíc korun.