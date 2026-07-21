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Požár stovek balíků slámy likvidovala i speciální technika. Lidé neměli větrat

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  11:13
Hasiči z Opavska a Ostravska likvidovali v noci na úterý v Hlučíně požár stovek balíků slámy. Při hašení jim pomohl také pásový nakladač a teleskopický manipulátor z blízkého stanoviště hasičského záchranného útvaru. Lidé v okolí by stále neměli větrat, situace se však už výrazně zlepšila.

Hasiči se o požáru v zemědělském areálu dozvěděli v pondělí zhruba v 17:00. „Na místo postupně vyjelo dvanáct jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů,“ konstatovala mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

Podle policejní mluvčí Nikol Bočkové hořely asi tři stovky balíků slámy. Vzhledem k tomu, že se poblíž nikdo nenacházel, nebyla nutná evakuace.

Při příjezdu prvních hasičských vozů byla hromada z balíků slámy požárem zcela zasažena. „Hasiči soustředili svou činnost nejen na likvidaci samotného požáru, ale také na ochlazování stěny přilehlé nádrže na siláž. K tomu bylo využito několik vodních proudů a monitor,“ popsala Langerová s tím, že vzhledem k rozsahu a náročnosti zásahu byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu.

Vzhledem k mohutnému kouři rozptýlenému do okolí, navíc s průvodním zápachem, byli o situaci informováni lidé žijící v okolí. „Hromadně obdrželi textové zprávy s doporučením, aby nevětrali,“ konstatovala mluvčí hasičů.

Hasiči likvidovali požár hromady asi tří stovek balíků slámy v Hlučíně na Opavsku. (20. července 2026)
Hasiči likvidovali požár hromady asi tří stovek balíků slámy v Hlučíně na Opavsku. (20. července 2026)
Hasiči likvidovali požár hromady asi tří stovek balíků slámy v Hlučíně na Opavsku. (20. července 2026)
Hasiči likvidovali požár hromady asi tří stovek balíků slámy v Hlučíně na Opavsku. (20. července 2026)
Hasiči likvidovali požár hromady asi tří stovek balíků slámy v Hlučíně na Opavsku. (20. července 2026)
12 fotografií

Do zásahu vyrazily i speciální prostředky ze záchranného útvaru hasičů, který shodou okolností sídlí právě v Hlučíně. „V nočních hodinách byl na místo nejprve vyslán teleskopický manipulátor JCB 525, který byl v průběhu noci následně posílen o pásový nakladač CAT 973D,“ připojila mluvčí útvaru Jana Urbancová. Dodala, že na závěr akce ještě vyjede pásové rypadlo.

Hasiči museli velký stoh rozhrabat a důkladně prolévat vodou. „Lokalizaci požáru ohlásil velitel krátce po půl osmé ráno, zásah však stále pokračuje,“ informovala Langerová okolo 10:00.

Příčina vzniku ohně zatím není známá, po dohašení se tím budou zabývat jak policisté, tak i hasičští vyšetřovatelé. Předběžná škoda je vyčíslena na 300 tisíc korun.

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