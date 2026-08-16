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V Beskydech ráno hořel mladý les, hasiči ještě hledají skrytá ohniska požáru

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  9:54

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Zásah hasičů na vrchu Skalka v katastru obce Košařiska na Třinecku. (16. srpna 2026) | foto: HZS MSK

Patnáct hasičských jednotek zasahovalo ráno na vrchu Skalka v Beskydech, kde vzplála část mladého lesa. Plameny na katastru obce Košařiska na Třinecku se nakonec podařilo zkrotit.

Oheň někdo nahlásil po čtvrté hodině ráno na tísňovou linku. „Vzhledem k silnému větru bylo na místo vysláno větší množství jednotek požární ochrany a následně byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu,“ řekl krajský mluvčí hasičů Petr Andraško.

Počet hasičských jednotek postupně narostl na patnáct, kteří plameny brzy uhasili, požár se naštěstí nestačil více rozšířit.

„V současné době hasiči prolévají zasažený svažitý terén a rozhrabávají požářiště s cílem dohledat a zlikvidovat případná skrytá ohniska,“ doplnil v neděli dopoledne mluvčí Andraško. K vyhledávání a kontrole hasiči navíc nasadili dron.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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