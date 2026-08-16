Oheň někdo nahlásil po čtvrté hodině ráno na tísňovou linku. „Vzhledem k silnému větru bylo na místo vysláno větší množství jednotek požární ochrany a následně byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu,“ řekl krajský mluvčí hasičů Petr Andraško.
Počet hasičských jednotek postupně narostl na patnáct, kteří plameny brzy uhasili, požár se naštěstí nestačil více rozšířit.
„V současné době hasiči prolévají zasažený svažitý terén a rozhrabávají požářiště s cílem dohledat a zlikvidovat případná skrytá ohniska,“ doplnil v neděli dopoledne mluvčí Andraško. K vyhledávání a kontrole hasiči navíc nasadili dron.
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