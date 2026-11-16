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Muž se pokoušel hasit hořící rodinný dům, sám při tom zahynul

Dalibor Maňas
  9:28
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Tragicky skončil nedělní požár rodinného domu ve Vysoké-Pitárném na Bruntálsku, při kterém zemřel jednapadesátiletý muž. Zůstal v hořícím objektu ve snaze oheň sám uhasit a uvnitř zkolaboval. (15. listopad 2026) | foto: Hasiči Moravskoslezského kraje

Tragicky skončil nedělní požár rodinného domu ve Vysoké-Pitárném na Bruntálsku, zemřel při něm jednapadesátiletý muž. Zkolaboval uvnitř hořícího objektu, když se snažil oheň uhasit. Hasiči ho sice vynesli ven a záchranáři okamžitě zahájili resuscitaci, muž však utrpěl rozsáhlé popáleniny a svým zraněním na místě podlehl. Předběžná škoda na domě činí 1,5 milionu korun.

Hořet začalo dopoledne v podkroví a bytové části rodinného domu. Informaci o události přijaly tísňové linky krátce po desáté hodině.

„V objektu se měla nacházet jedna osoba. Na místo byla ihned vyslána pozemní posádka z Města Albrechtic, vzlétl také záchranářský vrtulník,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

Když si obyvatelé domu všimli plamenů, včas jej opustili. Uvnitř však zůstal muž, který se pokusil plameny uhasit vlastními silami, přičemž v zakouřeném prostoru zkolaboval.

Tragicky skončil nedělní požár rodinného domu ve Vysoké-Pitárném na Bruntálsku, při kterém zemřel jednapadesátiletý muž. Zůstal v hořícím objektu ve snaze oheň sám uhasit a uvnitř zkolaboval. (15. listopad 2026)

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„Zasahující hasiči z hořícího domu vynesli jednapadesátiletého muže se zástavou oběhu, který utrpěl popáleniny třetího stupně na hlavě, zádech a končetinách, zasaženy měl také dýchací cesty,“ řekl Humpl.

„Záchranáři během rozšířené resuscitace zahájili plicní ventilaci pacienta, zajistili žilní vstup pro podávání potřebných léků a infuzí, ošetřili rozsáhlé popáleniny a postarali se o tepelný komfort. I přes maximální snahu posádek muž na následky zranění zemřel,“ doplnil mluvčí.

Hasit pomohli i polští kolegové

Na místo vyrazilo sedm jednotek hasičů. „Profesionálové z Bruntálu, Krnova a polského Prudniku spolu s dobrovolnými hasiči z Jindřichova, Třemešné, Města Albrechtic a Osoblahy,“ uvedla Kamila Langerová, mluvčí krajských hasičů.

Hasiči oheň likvidovali dvěma vodními proudy. „Požár se jim podařilo dostat pod kontrolu během necelé hodiny, úplná likvidace pak zabrala další téměř tři hodiny,“ poznamenala Langerová.

Předběžná škoda byla vyčíslena na 1,5 milionu korun. „Okolnosti neštěstí a přesnou příčinu vzniku požáru nyní prověřují bruntálští kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů,“ uvedla policejní mluvčí Nikol Bočková.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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