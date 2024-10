Hasiči zachránili seniora na vozíčku z hořícího domu, později v nemocnici zemřel

„Plameny požírající střechu domu byly vidět již při příjezdu první jednotky k místu události. Hasiči v dýchací technice za pomoci pěti vodních proudů, začali boj s požárem. Zásah vedli nejen z vnitřní, ale také z vnější strany objektu,“ popsala mluvčí krajských hasičů Kamila Langerová.

Pět obyvatel domu opustilo jeho prostory ještě před příjezdem záchranných jednotek. Senior upoutaný na invalidní vozík však v domě zůstal uvězněný. „Hasiči ho zachránili a do příjezdu záchranářů resuscitovali. Ke zranění došlo také u jedné osoby, která opustila dům svépomocí. I ta byla předána do péče záchranářů,“ dodala mluvčí.

Záchranáři obnovili činnost srdce, muž pak ale v nemocnici zemřel

Muž po vynesení z domu podle záchranářů nejevil žádné známky života. „Došlo u něj k zástavě dechu i oběhu. Posádky záchranářů pokračovaly v započaté nepřímé srdeční masáži, zahájily nitrožilní podávání léků, zajistily dýchací cesty a připojily pacienta na umělou plicní ventilaci. Podařilo se jim obnovit srdeční činnost,“ popsal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Muže v kritickém stavu záchranáři převezli do nemocnice. Tam ještě v pondělí večer na následky otravy zplodinami z požáru zemřel. Zplodin se rovněž nadýchala třiadvacetiletá žena. Přestože to neohrožovalo její život, i ji záchranáři převezli do nemocnice.

S ohněm hasiči bojovali téměř tři hodiny. Během požáru uhořeli či se udusili zplodinami také tři psi.

„Po uhašení požáru střežili policisté místo události do ranních hodin. Pokračuje šetření příčin vzniku požáru,“ doplnil policejní mluvčí Jan Segsulka. Předběžná škoda čítá 1,5 milionu korun.