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Desítky lidí utekly před ohňem z paneláku v Orlové, mezi zraněnými je i dítě

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  8:27
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V neděli 15. listopadu 2026 krátce po 16. hodině zasahovalo pět jednotek hasičů...

V neděli 15. listopadu 2026 krátce po 16. hodině zasahovalo pět jednotek hasičů u požáru bytu ve třetím podlaží panelového domu na Masarykově třídě v Orlové-Lutyni. Během zásahu doprovázeného hustým kouřem hasiči evakuovali 42 lidí a 20 jich přímo zachránili. Dalších 40 lidí opustilo dům před příjezdem jednotek. Událost si vyžádala devět zraněných. | foto: Hasiči Moravskoslezského kraje

V neděli 15. listopadu 2026 krátce po 16. hodině zasahovalo pět jednotek hasičů...
V neděli 15. listopadu 2026 krátce po 16. hodině zasahovalo pět jednotek hasičů...
V neděli 15. listopadu 2026 krátce po 16. hodině zasahovalo pět jednotek hasičů...
V neděli 15. listopadu 2026 krátce po 16. hodině zasahovalo pět jednotek hasičů...
8 fotografií
Devět lidí včetně malého dítěte se zranilo při nedělním požáru bytu v jedenáctipatrovém panelovém domě na Masarykově třídě v Orlové-Lutyni na Karvinsku. Hasiči z objektu zachránili 20 lidí a dalších 42 evakuovali, přičemž 40 obyvatel uteklo před jejich příjezdem samo. Oheň se podařilo zlikvidovat za necelé dvě hodiny.

„Požár vypukl v bytě ve třetím nadzemním podlaží v neděli okolo 16:00 a doprovázel ho silný kouř. Příčina vzniku ani výše škody zatím nejsou známy,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.

Zranění lidé se převážně nadýchali kouře a měli dýchací potíže. „Zdravotníci na místě ošetřili devět zasažených, tři ponechali na místě a šest převezli do karvinské nemocnice. Na místě zasahovalo pět sanitních vozidel, včetně velkokapacitního zásahového vozu z Ostravy,“ řekl mluvčí moravskoslezské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl.

V neděli 15. listopadu 2026 krátce po 16. hodině zasahovalo pět jednotek hasičů u požáru bytu ve třetím podlaží panelového domu na Masarykově třídě v Orlové-Lutyni. Během zásahu doprovázeného hustým kouřem hasiči evakuovali 42 lidí a 20 jich přímo zachránili. Dalších 40 lidí opustilo dům před příjezdem jednotek. Událost si vyžádala devět zraněných.
V neděli 15. listopadu 2026 krátce po 16. hodině zasahovalo pět jednotek hasičů u požáru bytu ve třetím podlaží panelového domu na Masarykově třídě v Orlové-Lutyni. Během zásahu doprovázeného hustým kouřem hasiči evakuovali 42 lidí a 20 jich přímo zachránili. Dalších 40 lidí opustilo dům před příjezdem jednotek. Událost si vyžádala devět zraněných.
V neděli 15. listopadu 2026 krátce po 16. hodině zasahovalo pět jednotek hasičů u požáru bytu ve třetím podlaží panelového domu na Masarykově třídě v Orlové-Lutyni. Během zásahu doprovázeného hustým kouřem hasiči evakuovali 42 lidí a 20 jich přímo zachránili. Dalších 40 lidí opustilo dům před příjezdem jednotek. Událost si vyžádala devět zraněných.
V neděli 15. listopadu 2026 krátce po 16. hodině zasahovalo pět jednotek hasičů u požáru bytu ve třetím podlaží panelového domu na Masarykově třídě v Orlové-Lutyni. Během zásahu doprovázeného hustým kouřem hasiči evakuovali 42 lidí a 20 jich přímo zachránili. Dalších 40 lidí opustilo dům před příjezdem jednotek. Událost si vyžádala devět zraněných.
8 fotografií

Na místo vyrazilo pět jednotek hasičů ze stanic Orlová, Karviná a Ostrava-Zábřeh a dobrovolní hasiči z Dolní Lutyně a Orlové-Poruby.

Oheň zasáhl téměř celý byt ve třetím podlaží. Hasiči k jeho likvidaci nasadili vodní proud a současně zahájili záchranu a evakuaci obyvatel domu.

„Požár jsme lokalizovali za necelou hodinu od jeho ohlášení na tísňovou linku. Jeho likvidace pak zabrala další hodinu,“ uvedla Langerová.

K odvětrání zakouřených prostor hasiči použili přetlakovou ventilaci. Pro zajištění tepelného komfortu evakuovaných na místo vyslali také evakuační autobus. Obyvatelé bytů, které požár nezasáhl, se následně mohli vrátit domů.

Na místě zasahovala také policie. Uzavřena byla ulice Okružní v obou směrech. Událost prověřují orlovští kriminalisté ve spolupráci s hasiči. Příčina požáru zatím nebyla stanovena.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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