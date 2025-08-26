Hořet začalo v domě v Podroužkově ulici v ostravském obvodu Poruba v pátek 23. května těsně před 12. hodinou. Kouř valící se z bytu v nejvyšším poschodí byl viditelný zdaleka.
Na místo dorazily dvě profesionální a stejný počet dobrovolných jednotek hasičů. Požár hasiči zlikvidovali za zhruba tři čtvrtě hodiny. Na místo přijeli i záchranáři a policisté, přičemž jedna posádka sanitky si všimla kouře při cestě k jinému pacientovi a po dohodě s operačním střediskem byla na místě jen tři minuty po ohlášení.
Evakuováno bylo 61 lidí, pět z nich záchranáři ošetřili a tři skončili v nemocnici. Kromě dvou žen ve věku 77 a 26 let také 28letý muž přímo z hořícího bytu.
„Měl ožehlý obličej a zjevné známky svědčící pro zasažení dýchacích cest. Nebylo možno vyloučit inhalační trauma, proto byl transportován na urgentní příjem. V době předání byl ve stabilizovaném stavu a při vědomí,“ popsal krajský mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Jak se záhy ukázalo, byl to jeden z vařičů drog, další čtyři však uprchli ještě před příjezdem policie a nechali ho na místě.
Když ho odváželi, stačil ještě policistům sdělit, že požár vznikl, když začaly hořet nějaké potraviny. „Díky okamžitému operativnímu poznatku a práci na místě bylo zjištěno, že prvotní oznámení o vzniku požáru se nemusí zakládat na pravdě,“ poznamenala policejní mluvčí Eva Michalíková.
Případ si proto převzali policisté z 11. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Ostrava, kteří se specializují na boj s drogovou kriminalitou. „Hned následující den bylo provedeno ohledání místa požářiště ve spolupráci s hasiči. Na místě byl mimo jiné psovod se služebním psem specializujícím se na vyhledávání akcelerantů hoření a další odborníci,“ doplnila mluvčí Michalíková.
Zápach chemikálii z bytu? Volejte policii
Po výsleších obyvatel domu, dalších svědků, podezřelého muže a také po jedné domovní prohlídce bylo jasno. Pět mužů si opatřilo suroviny a zařízení pro vaření pervitinu a v bytě, který si jeden z nich pronajímal, se pustili do vaření drogy.
„Došlo však k neodborné manipulaci s chemickými těkavými látkami, což způsobilo zahoření a následný požár. U jednoho z obviněných si zranění vyžádalo hospitalizaci, ostatní muži z místa činu utekli před příjezdem policie,“ potvrdila policejní mluvčí.
Jenže netrvalo dlouho a kriminalisté zjistili totožnost celé skupiny. „Komisař zahájil trestní stíhání pěti osob ve věku od 25 do 54 let pro podezření z trestných činů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a obecného ohrožení z nedbalosti,“ sdělila mluvčí.
Současně připomněla, aby byli lidé ke svému okolí všímaví. „V případě zjištěných podezřelých okolností, například silného zápachu chemikálií, možného protiprávního jednání osob ve vašem okolí, neváhejte volat linku 158, byť i anonymně,“ zdůraznila potřebu takového upozornění.
Hořel byt v panelovém domě v Podroužkově ulici v Ostravě – Porubě.
