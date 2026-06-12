Při požáru auta se dva lidé nadýchali zplodin, plameny vůz zcela zničily

Auto začalo hořet přibližně v pět hodin ráno. Při příjezdu hasičů bylo vozidlo požárem zcela zasaženo.
„Jeho dva pasažéři jej stihli včas opustit. Nadýchali se ale zplodin hoření,“ uvedla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.
Zdravotníci podle jejích slov oba členy posádky ošetřili na místě.
Předběžnou škodu hasiči vyčíslili na 600 tisíc korun. Příčinu vzniku požáru začnou nyní zjišťovat vyšetřovatelé.
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