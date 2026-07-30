Novináře o tom ve čtvrtek informovala mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová a Miroslav Kučera ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR.
Osada Nové Vrbno je součástí Větřkovic, hasiči tam k požáru vyjížděli okolo 12:45. Na místě je už 21 jednotek a povolán byl také vrtulník Letecké služby Policie ČR. Záchranný útvar na místo vyslal z Hlučína na Opavsku dvě speciální cisterny.
„Tyto cisterny disponují velkým objemem vodních nádrží, konkrétně 21 tisíci litry a 12 tisíci litry hasební vody,“ uvedl Kučera.
Langerová doplnila, že na palubě vrtulníku jsou dva letečtí záchranáři z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. „Vrtulník disponuje bambivakem o objemu 900 litrů a jeho plnění je zajišťováno vodou z vodní plochy Vítkovský Balaton,“ dodala Langerová.