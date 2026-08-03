Hasiči ukázali, jak krotili požár na Opavsku. Vrtulníky nabíraly vodu před zraky turistů

Čtyřdenní zápas s požárem, který ve Větřkovicích - Novém Vrbně vypukl ve čtvrtek v poledne, zaměstnal celkem 74 jednotek, tedy několik stovek hasičů. Oheň se dostal z lesa na pole, jež stačili zemědělci sklidit.
Zásah si vyžádal třetí stupeň poplachu, situaci na místě komplikoval hasičům také silný vítr a vysoké teploty. Plameny zničily plochu o rozloze 17 hektarů a způsobily škodu za osm milionů korun.
„Do akce musela vyrazit těžká technika ze záchranného útvaru v Hlučíně, bezpilotní letouny i dva vrtulníky s bambivaky, které provedly přes padesát shozů vody čerpané z Vítkovského Balatonu,“ popsala mluvčí hasičů Petra Lukášová.
„Rychlý zásah hasičů a obětavá pomoc zemědělců, kteří zaorali pás pole přímo před plameny, zachránily majetek v hodnotě asi 50 milionů korun,“ řekla mluvčí.
Operační středisko hasičů přijalo informaci o požáru ve čtvrtek ve 12.43. Událost byla na tísňovou linku nahlášena jako dým z lesa. O hodinu později už hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, ten následně ještě o jeden zvýšili.
Ve čtvrtek u požáru zasahovalo 30 jednotek. „Tedy zhruba 150 hasičů. Český červený kříž na místě zajišťoval zázemí pro odpočinek a případné ošetření,“ upřesnila Lukášová.
K požáru byl povolán vrtulník Letecké služby Policie ČR Bell 412, který byl vybaven bambivakem o objemu 900 litrů. Na jeho palubě byli také dva letečtí záchranáři HZS Jihomoravského kraje.
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Hasiči ukončili zásah u požáru lesa a pole v Novém Vrbnu na Opavsku
Na Opavsko navíc vyrazil i vrtulník Black Hawk z Mělníka s leteckými záchranáři pražských hasičů.
„Zásah komplikovaly vysoké teploty, silný vítr a rychlé šíření požáru v porostu i na zemědělské ploše. Obyvatelům v okolí byly prostřednictvím plošných SMS zpráv rozeslány informace o požáru a doporučení s ohledem na šíření zplodin nevětrat,“ uvedla mluvčí.
Zničeno bylo 17 hektarů půdy a lesa
Oheň zasáhl plochu o velikosti zhruba 27 hektarů. „Po ukončení zásahu byla plocha požářiště přesně zaměřena a rozsah zničené plochy byl stanoven na 17 hektarů,“ popsala mluvčí.
Ještě v noci na pátek hasiči monitorovali situaci s pomocí dronů. „V pátek 31. července v 10.16 hodin velitel ohlásil lokalizaci požáru, snížil o stupeň požární poplach. Na místě se pokračovalo v prolévání požářiště a vyhledávání skrytých ohnisek,“ přiblížila Lukášová.
Hasiči v likvidaci pokračovali i o víkendu. „Během celého zásahu se na místě vystřídalo 74 jednotek. Likvidaci požáru ohlásil velitel v neděli ve 12.25. Předběžná škody činí osm milionů korun. Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího šetření,“ doplnila mluvčí.