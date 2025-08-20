Mluvčí novojičínské policie Kateřina Kubzová tuto informaci nechtěla komentovat. Uvedla jen, že zadržený byl umístěn do nespecifikovaného lékařského zařízení. Nebyl však zraněn.
„Zadržený muž byl po lékařském vyšetření umístěn do nemocničního zařízení. Aktuálně není schopen procesních úkonů,“ uvedla Kubzová.
Byt i auta na parkovišti zapálil schválně, podezírá policie muže z Nového Jičína
Kdy jej policie bude moci vyslechnout a popřípadě obvinit, tak není jasné.
Policisté se o požáru zaparkovaných automobilů v Gregorově ulici v Novém Jičíně dozvěděli v pondělí okolo půl čtvrté ráno. „Následně obdrželi informaci o dalším možném požáru v bytě jednoho z panelových domů v uvedené ulici,“ uvedla už dříve Kubzová.
Hasiči spěchali od automobilů do bytu
V souvislosti s těmito událostmi novojičínští policisté zadrželi muže středního věku. „Případ si převzali kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení a nadále prověřují veškeré okolnosti,“ uvedla.
Mluvčí moravskoslezských hasičů Adam Fojtík doplnil, že požár zaparkovaných automobilů způsobil škodu 350 tisíc korun. Hasiči jej dostali pod kontrolu dvacet minut po příjezdu první jednotky. Pak se přesunuli k hořícímu bytu, ze kterého se valil kouř.
Policisté beranidlem vyrazili zamčené dveře, uvnitř bytu nikdo nebyl. Podle informací iDNES.cz byla na místě i policejní zásahová jednotka. Policisté a hasiči evakuovali z domu pět desítek lidí. Vyšetřovatel stanovil předběžnou škodu způsobenou požárem v bytě na sto tisíc korun.
Muž v novojičínské Gregorově ulici nejspíše zapálil byt v devítiposchoďovém věžáku i automobily před ním.
