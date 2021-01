Krnovská radnice začne opravovat Karnolu, vzorkovna bude jako před požárem

Požár nejvíce poničil objekt dezinatury, vzácnou vzorkovnu látek s uloženými vzorníky a historickými stroji. „Dezinatura má být do jara roku 2022 uvedena do stavu před požárem,“ uvedla mluvčí města Dita Círová. Řekla, že se budou například opravovat zničené stropy či podlahy. Náklady na tyto práce ještě nejsou vyčíslené.



Ostatní plánované práce v areálu Karnoly město vyjdou na více než 14 milionů korun. „Objekt, v němž se nachází vrátnice, čeká provizorní oprava střechy, což zabrání zatékání. Ze stejných důvodů budou opraveny také světlíky v nízké budově za dezinaturou. Dále bude zbourána bývalá kotelna a po úpravách veřejného prostranství zde vznikne prostor pro pořádání venkovních kulturních akcí,“ řekla mluvčí radnice.

Na vestavbu trafostanice a demolici kotelny již město vyhlásilo zadávací řízení. Trafostanice má být dokončena do poloviny prázdnin, s demolicí se počítá do konce května. Následná revitalizace území by měla skončit v srpnu.

Z vysoušecí komory v Praze se vrací cennosti

Srdcem národní kulturní památky je dezinatura, tedy dílna vzorkovny, v níž se navrhovaly vzory vyráběných tkanin pro jednotlivé sezony. Město zde chce v budoucnu vybudovat textilní muzejní expozici. Požár, který v dílně 20. prosince 2017 založili dva nezletilí chlapci, ale poškodil soubor mechanických i ručních tkalcovských stavů a dalších strojů.

Jejich restaurování začne po uvedení objektu do stavu před požárem. V souladu s požadavky památkové péče by stroje přímo v dezinatuře mohli obnovovat do pohledového stavu i bývalí seřizovači z Karnoly. Do práce se pravděpodobně pustí již na jaře příštího roku.

Požár a voda použitá při hašení zdevastovaly také cennou sbírku vzorníků látek, dezénových knih a dalších dokumentů. Ty se od února loňského roku do Krnova postupně vracejí z vysoušecí komory Národního technického muzea v Praze. „Přivezli jsme už poslední várku. Dokumenty do skupin podle poškození a historické hodnoty stále třídí bývalá vedoucí vzorkovny Jitka Navrátilová, která vzorníky a knihy také částečně konzervuje,“ dodala vedoucí Městského muzea Krnov Ľubica Mezerová.