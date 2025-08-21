Jeden mrtvý člověk a pět lidí ošetřených kvůli tomu, že se nadýchali kouře, taková je bilance středečního požáru bytového domu v Dlouhé ulici v centru Havířova. „Oběť požáru byla žena,“ informovala nově policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Jestli šlo o obyvatelku bytu, v němž hořet začalo, však neupřesnila.
Aktuálně na místě pracují policejní technici. „Ohledávají místo požáru, aby bylo možné zjistit jeho příčinu,“ přiblížila Jiroušková.
Dům, v němž hořelo, je v majetku společnosti Heimstaden. „Všechny obyvatele zasaženého vchodu jsme ihned kontaktovali a nabídli jim náhradní ubytování včetně krizového bytu, který má naše společnost k dispozici pro případ okamžité bytové potřeby v extrémních situacích,“ popsala mluvčí společnosti Kateřina Piechowicz. „Oceňujeme také skvělou spolupráci s havířovským magistrátem, který zajistil pro postižené rodiny potravinovou pomoc a další věci.“
Podle jejích slov je nyní dočasně neobyvatelný prakticky celý vchod s dvanácti byty. „Ne všechny byty jsou ale požárem zasaženy tak závažně,“ doplnila Piechowicz.
Havířovský magistrát zveřejnil výzvu, že lidé se mohou obracet o pomoc i na tamní městskou policii. „Zatím se na nás nikdo s žádostí o pomoc neobrátil,“ sdělil zástupce ředitele Městské policie Havířov Libor Morcinek.
K požáru došlo ve středu okolo třetí hodiny odpoledne. Hořet začalo v bytě v prvním patře, následně se plameny rozšířily i na fasádu budovy, která v současnosti prochází zateplením. Na místě zasahovalo devět jednotek hasičů, kterým se během krátké doby podařilo oheň uhasit. Museli také evakuovat asi dvacet lidí z domu i z přízemních prodejen.
O oběti požáru informovala policie už ve středu. „V jednom ze zasažených bytů byla nalezena osoba bez známek života. Příčinu úmrtí určí nařízená pitva. Policisté zahájí úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti,“ sdělila Pavla Jiroušková.
Záchranáři během zásahu ošetřili pět lidí, kteří se nadýchali kouře, poté je převezli do havířovské nemocnice. „Ošetřili jsme i šestého člověka, který měl akutní stresovou reakci. Na místě s ním poté pracoval intervent hasičů,“ sdělil mluvčí zdravotnických záchranářů Lukáš Humpl.