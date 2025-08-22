V Ostravě hoří hala s odpadem. Hasiči vyzvali lidi z okolí, aby nevětrali

Autor: ,
  7:18aktualizováno  8:10
V Ostravě – Třebovicích zasahují hasiči u požáru odpadu uvnitř jedné z hal. Platí třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu, s ohněm na místě bojuje sedmnáct jednotek hasičů a kvalitu ovzduší měří chemická laboratoř. Nasazena je i výšková technika, sdělila novinářům mluvčí moravskoslezských krajských hasičů Petra Lukášová.
V Ostravě - Třebovicich zasahují hasiči u požáru odpadu uvnitř jedné z hal....

V Ostravě - Třebovicich zasahují hasiči u požáru odpadu uvnitř jedné z hal. (22. srpna 2025) | foto: HZS Moravskoslezského kraje

Jednu halu oheň zcela zachvátil, ve dvou přilehlých hasiči brání jeho...
V Ostravě - Třebovicich zasahují hasiči u požáru odpadu uvnitř jedné z hal....
Jednu halu oheň zcela zachvátil, ve dvou přilehlých hasiči brání jeho...
V Ostravě - Třebovicich zasahují hasiči u požáru odpadu uvnitř jedné z hal....
5 fotografií

Informaci o požáru dostalo operační středisko hasičů ve čtvrtek po páté hodině ráno. Na zveřejněných fotografiích jsou vidět plameny šlehající ze světlíků na střeše budovy. „Zásah probíhá jak zevnitř haly, tak i zvenku pomocí výškové techniky,“ uvedli hasiči.

Na místě aktuálně zasahuje 17 jednotek. „Požárem je zcela zasažena jedna hala. Ve dvou přilehlých halách probíhá průzkum a hasiči je brání před rozšířením požáru,“ uvedla Lukášová.

Na místo dorazila i chemická laboratoř, aby proměřila kvalitu ovzduší. „V rámci zásahu byly rozeslány hromadné SMS pro obyvatelstvo s informací o požáru a s doporučením, ať omezí větrání,“ doplnil Adam Fojtík z komunikačního týmu moravskoslezských hasičů.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Tisíce lidí na gastrofestivalu v horských lázních. Nevhodná monstr akce, míní kritici

Podpora místních farmářů a turistiky, nebo zbytečné narušení lázeňského klidu a přírody? Víkendový Pojez Fest v Jeseníkách, který pořádal Moravskoslezský kraj, nalákal do Karlovy Studánky tisíce...

Do přísně chráněného meandru Odry někdo navezl suť, zničil i hnízda ledňáčků

Hned několik tun stavebního odpadu objevili ochránci přírody v jednom z meandrů řeky Odry v nejpřísněji chráněné části Poodří na Novojičínsku. Zatím neznámý pachatel tam sutí amatérsky zpevnil břeh....

V centru Havířova hořel dům, v jednom z bytů našli mrtvého člověka

Devět jednotek hasičů zasahovalo u požáru bytového domu v centru Havířova. Pět lidí se nadýchalo kouře, jeden člověk byl nalezen mrtvý. Hasiči evakuovali dvacítku lidí. Předběžná škoda byla vyčíslena...

Web s vouchery do Jeseníků zkolaboval. Lidé na to šli špatně, tvrdí provozovatel

Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla...

V Ostravě mají raritní mláďata. Jaguarundi se v zajetí rozmnožuje sporadicky

Nedávno sestavený pár jaguarundi v ostravské zoo má dvě mláďata. Chovatelé se před porodem rozhodli pro neobvyklý krok, samce od samice neoddělili. A setkali se s úspěchem, chovný pár situaci zvládl...

V Ostravě hoří hala s odpadem. Hasiči vyzvali lidi z okolí, aby nevětrali

V Ostravě – Třebovicích zasahují hasiči u požáru odpadu uvnitř jedné z hal. Platí třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu, s ohněm na místě bojuje sedmnáct jednotek hasičů a kvalitu ovzduší měří...

22. srpna 2025  7:18,  aktualizováno  8:10

Tři roky ve Finsku? Ani mi nepřijde, že bych byl pryč. Kovařčík o návratu do Třince

Do přípravných zápasů hokejových Ocelářů Třinec zatím Michal Kovařčík nezasáhl. Je po operaci kýly, a tak chyběl proti Frýdku-Místku (3:0) a také ve čtvrtek v Brně v duelu s Kometou (4:3). „Ale...

22. srpna 2025  7:03

Opavská Breda jako Notre-Dame. Restaurátoři k čištění kopule používají unikátní metodu

Restaurátoři začali s obnovou ikonické skleněné kopule někdejšího obchodního domu Breda v Opavě. Prozatím pracují z provizorní malé konstrukce, začátkem příštího týdne však celý prostor pod kopulí...

21. srpna 2025  15:40

Němci neodvezou nelegální odpad z Jiříkova, jak slíbili. Chybí potřebné doklady

Odvoz německého odpadu nelegálně uloženého v soukromém areálu bývalé pily v Jiříkově na Bruntálsku se opozdí. Původně měl Českou republiku opustit v době od 25. srpna do 5. září. To už neplatí,...

21. srpna 2025  13:46

Obětí požáru domu v Havířově byla žena, dočasně neobyvatelný je nyní celý vchod

Obětí středeční požáru bytového domu v centru Havířova byla žena. Informovali o tom nyní policisté, jejichž technici se pustili do ohledávání místa a zjišťování příčiny požáru. Obyvatelům domu...

21. srpna 2025  12:55

Opravnu tramvají Ostrava nechtěla, nyní má Ekova miliardové zakázky

Zakázky za více než miliardu koruny nyní putují do ostravské společnosti Škoda Ekova, zaměřující se na opravy tramvají a dalších kolejových vozidel. Před pěti roky prodal ostravský magistrát Ekovu...

21. srpna 2025  12:11

Začne výkup pozemků pro rychlotrať do Ostravy, stát chce mít většinu za tři roky

Už brzy by měl stát začít vykupovat pozemky pro stavbu vysokorychlostní trati z Ostravy do Prosenic na Přerovsku. Zástupci Správy železnic už podepsali potřebnou smlouvu. Výkup zajistí konsorcium...

21. srpna 2025  9:13

Vyšívat se dá i z rybích šupinek, říká modistka. Obléká také Jezulátko

Kloboučnice Marie Mazánková vyšívá na přehlídky, ale i pro olomoucké Jezulátko. Živí ji však právnická profese ve městě Litovel na Olomoucku. Po odchodu z práce domů do nedalekých Nasobůrek mění...

21. srpna 2025  5:06

V centru Havířova hořel dům, v jednom z bytů našli mrtvého člověka

Devět jednotek hasičů zasahovalo u požáru bytového domu v centru Havířova. Pět lidí se nadýchalo kouře, jeden člověk byl nalezen mrtvý. Hasiči evakuovali dvacítku lidí. Předběžná škoda byla vyčíslena...

20. srpna 2025  16:03,  aktualizováno  18:39

Lupiči to nevyšlo. Z banky odešel s nepořízenou, policie ho navíc hned chytila

Hodně rušno bylo ve středu dopoledne v centru Frýdku-Místku. Muž se tam pokusil vyloupit banku, ale když neuspěl, dal se na útěk. Ani to mu nepomohlo, přivolaní policisté ho brzy zadrželi.

20. srpna 2025  12:59

Neschopen výslechu. Muž podezřelý ze zapálení bytu a aut skončil v léčebně

Muž středního věku, který podle policie v pondělí zapálil v Novém Jičíně byt a šest zaparkovaných automobilů, údajně skončil v psychiatrické léčebně. Momentálně totiž není schopen výslechu.

20. srpna 2025  12:09

Baník vítá zpět Plavšiče. Nebylo jednoduché ho sem přivést, řekl Mikloško

Fotbalová Ostrava vítá vytouženou posilu. Po dvou letech se do klubu vrací srbský krajní záložník Srdjan Plavšič, který přichází zatím na roční hostování. „Nebylo vůbec jednoduché ho sem přivést,...

20. srpna 2025  10:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.